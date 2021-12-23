Где сделать новогодние фото в Волгограде зимой 2022

Волгоград украсили новогодние огни. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все ближе Новый год, каникулы и встречи с друзьями. Волгоград уже украсили к празднику. Светящиеся огоньками елки, снеговики и самые разные светодиодные фигуры установили во всех районах областного центра. В мэрии рассказали, где сделать новогодние фото и селфи в Волгограде в декабре 2021 и январе 2022 года.

Больше всего новогодних украшений по традиции в центре Волгограда. Ангелы и елка ждут волгоградцев в Александровском саду у собора. Через дорогу в Комсомольском саду также переливаются огнями светодиодные шары и ангелы. Здесь же расположилась резиденция Деда Мороза. Много всего светится и на популярном пешеходном маршруте на пути к Волге. На пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина - огромные новогодние шары, далее под звездным небом стоят большие фонари.

В центре сразу несколько елок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У фонтана «Искусство» на верхней террасе набережной поселилась «Снежная королева», а чуть дальше, у храма Иоанна Предтечи, установили светодиодные «Свечи». Арки в виде оленей, вальсирующая пара, а также подарки, камин и кот ждут волгоградцев в сквере Пушкина. Оттуда можно спуститься в пойму Царицы, где стоит главная городская елка, работает каток, а также светится тоннель с цифрами года - «2022». Также новогодняя фоторамка ждет горожан у памятника «Гаситель», установили новогодние композиции и у ДК Профсоюзов, и у разных кафе.

Ангелы поселились у собора Александра Невского. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе в сквере Пахмутовой расположились снеговики-музыканты. Продолжили тему со снеговиками и Дедом Морозом с северными оленями и на площади Чекистов. На площади Советской можно сделать фото с зимним фонтаном в форме цветка, по традиции красивое новогоднее оформление у ВТЦ. А в парке «Сказка» детвору ждет светодиодный Дед Мороз.

В Дзержинском районе украсили проспект Жукова и Самарский разъезд. Там на время новогодних праздников поселили разных животных – светящихся белых медведей, белку, зайчиху с малышами, снеговиков и шары. А в парке «Героев-летчиков» любителей селфи ждет карета.

Волгоградцы могут сделать фото у елочки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Красном квартет Снеговиков, елка и светодиодные фонтаны украсили площадь Металлургов у Царицынской оперы, еще один световой фонтан на площади Возрождения. Живую елочку украсили у ДК в парке Гагарина. А в Тракторозаводском районе на площади у районного ДК можно сфотографироваться со светодиодными оленями, у ТРК «7 звезд» - с Дедом Морозом, елкой и снеговиками.

Бульвар Энгельса в Красноармейском украсили карета, звезды, снеговик с конями и кубиками. В Кировском светятся у «Авангарда» шары, звезды и снеговик. А в Советском сделать новогодние фото можно в Петровском парке со снеговиками, оленями и шарами, а также на площади Куйбышева на Тулака, где горожан порадуют кот, очередной снеговик и гриб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список всех катков Волгограда зимой 2021 – 2022 (адреса)