Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 декабря: выздоровевших вдвое больше, чем заболевших

Актуальная информация о коронавирусе за 23 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 декабря в России выявили 25 667 случаев COVID-19, из них 331 – в Волгоградской области (это на 3,5% ниже вчерашних цифр). Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, регион занимает 24-е место в стране по распространению опасной инфекции. Эпидемиологическая ситуация благодаря массовой вакцинации улучшается, но все равно остается напряженной. По нарастающей в РФ ковидом переболели более 10 миллионов граждан, в Волгограде и области – свыше 126 тысяч жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 декабря 2021 года.

Фото: оперштаб РФ.

В четверг снизилась статистика смертности. В Волгоградской области 23 декабря зарегистрировано 23 летальных случая, что на 8% ниже статистики за 22 число (25 смертей). Максимальное количество жертв за сутки – 39 человек (зафиксировано 16 декабря). Последние три дня прослеживается спад смертности. За период пандемии ковид унес жизни 5 373 волгоградцев.

«В стране за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 301 271 человек», - утончили в оперштабе РФ.

Фото: оперштаб РФ.

За сутки домой выписали 41 645 россиян, из них 647 из больниц Волгограда и области. Выздоровевших вдвое больше, чем госпитализированных. И это заслуга врачей.

Волгоградцев призывают пройти вакцинацию. Прививочные пункты будут работать все праздничные дни (кроме 1 января).