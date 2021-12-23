Тарифы на тепло и воду 2022 в Волгограде вырастут более чем на 4%

Каждой семье придется платить за коммуналку минимум на 100 - 200 рублей больше. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Стало известно, насколько подорожают отопление, горячая и холодная вода, а также водоотведение в Волгограде с 1 июля 2022 года. Тарифы на коммунальные услуги вырастут на 4,2 – 4,4 процента для потребителей «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения», которые поставляют ресурсы в большую часть городских многоэтажек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказы комитета тарифного регулирования региона.

Так, за гигакалорию тепла волгоградцы со второго полугодия 2022 будут отдавать на 90,9 рубля больше – тариф для «Концессий теплоснабжения» вырос почти на 4,4% до 2156,86 рубля за Гкал. Повышение платы горожане увидят только в октябрьских платежках. В среднем отопление будет обходиться на 60 – 350 рублей дороже в зависимости от месяца и площади квартиры. Горячая вода для потребителей концессий подорожает на 6,28 рубля за кубометр. Тариф вырастет также на 4,4% – с 142,84 до 149,12 рубля за кубометр. Платить больше жители Волгограда начнут с июля 2022. При самом экономном расходе горяченькой семье придется отдавать за ГВС на 25 рублей в месяц больше.

Холодная вода для потребителей «Концессий водоснабжения» подорожает на 4,27% или на 1 рубль 8 копеек за кубометр. Стоить куб питьевой воды в Волгограде с 1 июля 2022 будет 26,36 рубля. А вот техническая вода вырастет в цене сразу на 61 копейку до 6,72 рубля за кубометр, рост составит 9,98%. Напомним, что в 2021 году этот вид ресурса прибавил в цене меньше всего. Также на 70 копеек вырастет тариф на водоотведение, платить за канализацию с июля 2022 волгоградцы будут по 17,04 рубля за кубометр. Коммунальная услуга подорожает на 4,28%. В целом семейному бюджету эти услуги будут обходиться примерно на 15-30 рублей в месяц дороже.

Уже известно, насколько подорожает в 2022 году электроэнергия. А вот на обращении с ТКО можно будет немного сэкономить - плата за вывоз мусора подешевеет третий год подряд.