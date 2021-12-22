Новый год 2022 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

В Волгограде на новогодних и рождественских праздниках пройдет около 90 мероприятий Фото: Иван МАКЕЕВ

Все меньше времени остается до встречи Нового года. В Волгоград наконец-то пришла настоящая зимняя погода, которая приближает ощущение праздника. В городе новогодние торжества начнутся в конце декабря. Для волгоградцев подготовили театрализованные представления, концерты, выставки, квесты, интерактивы и 6 фейерверков. Всего в программе праздничных мероприятий на Новый год 2022 и Рождество в Волгограде запланировали около 90 мероприятий, часть которых из-за коронавирусных ограничений пройдет онлайн.

ПЕРЕДВИЖНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА И «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

Торжества будут проходить во всех районах Волгограде без массовых гуляний на одной площадке, чтобы избегать большого скопления людей. Старт праздничным мероприятиям будет дан 25 декабря в пойме реки Царица. В 16.00 в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияет главная городская елка. С этого дня и до конца каникул на улицах города волгоградцев будут поздравлять артисты в новогодних костюмах. Также 25, 26, 28–30 декабря и 2-4 января по Волгограду будет передвигаться резиденция Деда Мороза. В эти же дни в рамках акции «Снежный десант» будут проходить представления сказочных «Снежков» в парках, скверах, на остановках общественного транспорта. Еще они будут дарить волгоградцам открытки с поздравлениями.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

В ночь с 31 декабря на 1 января в парке Царицынском с 22.00 начнется шоу-программа «Новый год шагает по планете». В пойме реки Царицы на большом экране будет транслироваться праздничный концерт с участием 11-ти творческих коллективов. Также в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут в других районах города - в парке «Юбилейный», на бульваре Энгельса, в парке «Семейный», на площади перед МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» и других.

1 января в 1.00 в шести районах Волгограда небо озарят 6 фейерверков. Они прогремят в парке «Царицынский», в парке аттракционов на Спартановке, на площади перед «Царицынской оперой», в парке «Семейный» на Семи ветрах, на площади перед Комплексом культуры и отдыха Советского района, перед Центром культуры и досуга «Авангард».

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ И «МЕЛОДИИ РОЖДЕСТВА»

Во время каникул можно будет не только развлечься, но и заняться спортом. 7 января в Волгограде пройдет Рождественский забег. В 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха в нем примут участие около 50 человек. Спортсмены будут разделены на несколько стартов.

На следующий день, 8 января, в городе состоится музыкально-театрализованное представление «Мелодии Рождества». Фольклорные коллективы исполнят колядки. В 13.00 они прозвучат в Александровском саду, в 15.00 – в парке Царицынский.

7 января в 12.00 в ЦПКиО состоится Рождественский забег. В нем примут участие около 50 человек. Чтобы избежать массового скопления спортсменов, организаторы разделят забег на несколько стартов. 8 января в Волгограде пройдет музыкально-театрализованное мероприятие «Мелодии Рождества», во время которого фольклорные коллективы исполнят для волгоградцев колядки. В 13.00 их можно будет услышать в Александровском саду, в 15.00 - в парке Царицынский.

В театрах во время каникул пройдут новогодние и рождественские спектакли. Также учреждения культуры подготовили волгоградцам онлайн-мероприятия, которые будут доступны в социальных сетях. В мэрии напомнили, что волгоградцам во время всех мероприятий нужно помнить про антиковидные требования - быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

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