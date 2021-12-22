Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 декабря: регион ждет вакцину для подростков

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 22 декабря Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Статистика по коронавирусу с каждым днем в Волгоградской области становится лучше. Заболеваемость снижается уже 12-й день кряду. 22 декабря ковидом заразились 343 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Регион продолжает стремиться к созданию коллективного иммунитета, уже привились от COVID-19 более 1,3 миллиона жителей. В ближайшее время начнется иммунизация волгоградских подростков. Область ждет поставки вакцины «Спутник V», прививки для детей от 12 до 17 лет будут добровольными. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Второй день подряд в регионе зафиксировали 25 смертей от коронавируса. Болезнь остается очень опасной. За всю пандемию от ковида скончались 5 350 волгоградцев. Заразился за время распространения вируса 126 551 житель Волгоградской области.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 668 волгоградских пациентов. Всего же благополучно справились с болезнью 115 060 человек.