Новогодний Патруль c Volkswagen Волга-Раст

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

14 декабря, на самом оживленном перекрестке города Волгограда – ост. Современник, в преддверии нового года, официальный дилер Volkswagen Волга-Раст, со своими помощниками, красавицами Снегурочками и Дедом Морозом, поздравили автолюбителей с наступающим Новом годом!

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Огромный багажник новогодних саней Деда Мороза - автомобильVolkswagen Teramont, буквально весь был завален подарками!

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Каждый автомобилист получил памятный сувенир из рук самого Деда Мороза и его Снегурочек, сделал фотографию на память. А самые маленькие автолюбители, сказали на ушко, дедушке самые заветные новогодние желания.

Чтобы весь ваш следующий год был наполнен положительными эмоциям, сделайте себе самый главный подарок - новый автомобиль Volkswagen!

Запишитесь на тест-драйв и узнайте все о действующих предложениях у официального дилера Volkswagen Волга-Раст ул. Землячки 82Г, +7 8442 781 -111.

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