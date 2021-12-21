«Новогодние комплекты» с выгодой до 50% подготовил оператор сотовой связи для волгоградцев

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Акция проходит в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора до конца декабря 2021 года.

В комплект входят смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или «Комплексная защита». В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Билайн продает комплект по цене смартфона. В результате выгода может составить до 50%.

Услуга «Комплексная защита» для смартфона будет действовать два года. В комплекте покупатель также получит sim-карту с балансом от 2000 до 18000 рублей. В счет этого баланса покупатель может подключить тариф, с выбором которого ему поможет мобильное приложение или сайт билайна, а также специалисты в офисе продаж.

Действующие абоненты билайна в рамках акции «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» смогут застраховать смартфон на ту же сумму — от 2000 до 18000 рублей.

В комплект так же будет подписка на видеосервис «START» сроком на полгода, доступ к которому предоставляет билайн ТВ.