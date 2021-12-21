«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сейчас, в условиях пандемии, врачи Котельниковской районной больнице спасают тысячи пациентов, к числу которых относятся и сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия», поэтому предприятие считает своим долгом внести посильный вклад в оснащение и укомплектование ковидного госпиталя и районной поликлиники необходимыми средствами защиты и медоборудованием.

В период очередной волны высокой заболеваемости COVID-19 врачам, которые борются с вирусом в «красной зоне», СИЗы необходимы ежедневно.

По решению оперативного штаба компании «ЕвроХима», активисты Гремячинского горно-обогатительного комбината передали Котельниковской центральной районной больнице бахилы, одноразовые маски и защитные халаты.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Компания оказывает регулярную поддержку котельниковским медикам, принимающим пациентов с COVID-19. Ранее уже было передано несколько партий спецодежды, дезинфицирующих средств. Также очень кстати было приобретение Гремячинским ГОКом сплит-систем для более комфортной работы медперсонала и термоконтейнеров для перевозки вакцин.

Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, строит в Котельниковском районе Волгоградской области современное предприятие по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения.