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Общество21 декабря 2021 9:13

«Быть многодетным отцом - счастье»: принявший роды волгоградец забрал жену и близнецов из роддома

Максим и Дарья Саблины рассказали, как справляются с двумя малышами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Счастливый многодетный отец Максим Саблин. Фото из личного архива героя публикации.

Счастливый многодетный отец Максим Саблин. Фото из личного архива героя публикации.

Несколько дней назад 42-летний Максим Саблин из Волгоградской области, который прославился на всю страну после принятия родов у беременной близнецами жены, приехал на выписку малышей. 19 декабря роженицу и двух ее сыновей выписали из роддома №2.

- Дарья позвонила и говорит – выписывают. Я не ожидал, что так быстро, но это значит – с малышами все хорошо, - радуется многодетный отец Максим.

Теперь в семье Саблиных четверо детей – дочки 10 и 8 лет, и новорожденные Никита и Тимофей. Хлопот много, но живут дружно, помогают друг другу. Так как Максим – кормилец, он с утра до вечера на работе.

- А когда прихожу, сразу же иду к сыновьям. Это непередаваемое счастье – быть многодетным отцом! Я раньше мечтал о сыне, а теперь их два! Мои дети – мой стимул, - делится радостью волгоградец.

Радуются и дочки, которые уже держали братиков на ручках. Сестры проводят с малышами много времени, нянькаются.

- Мальчики разные и внешне, и по характеру. Тимофей – в меня, он спокойный, а вот Никита уже показывает характер. В маму, - улыбается Максим. – У нас и с девочками так было. Поэтому, когда Никита просыпается, он дает об этом знать. Следом просыпается Тимофей. Мы с супругой ночью встаем вместе: пока она кормит одного, второго я ношу на руках, потом меняемся.

Малыши хорошо кушают, много спят. Семью уже посетил детский врач. В эти дни Саблины оформляют необходимые документы.

- Такое чувство, что они и были всегда. Дети – огромное счастье!

Напомним, 15 декабря 32-летняя Дарья и ее супруг поехали в Волгоград в роддом. Схватки начались раньше срока (ПДР ставили на 7 января). До больницы не доехали. Первого малыша женщина родила в машине, которая мчалась к роддому. А второго уже на парковке. В обоих случаях муж Дарьи ей помогал морально и физически. Он консультировался с врачами, помогал держать малыша и контролировал, чтобы супруга была в сознании. Спустя пять минут после двойных родов приехала «скорая». То, что детки в таких экстремальных условиях родились полностью здоровыми – огромная заслуга родителей.

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