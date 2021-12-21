Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 декабря: резкое уменьшение числа смертей

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 21 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области медленно, но верно продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. 21 декабря в регионе ковидом заразился 351 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Также сегодня зафиксировали резкое уменьшение числа смертей за сутки. От COVID-19 скончались 25 волгоградцев – это минимум почти за 2 месяца. Накануне было 35 летальных исхода. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 декабря 2021 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию в регионе ковид подхватили 126 208 жителей. Смертельным оказался вирус для 5 325 волгоградцев. Выздоровели от опасной болезни 114 392 пациентов. 21 декабря от коронавируса вылечились 638 волгоградцев.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 21 декабря выявили 25 907 случаев COVID-19 в 85 регионах. За всю пандемию заразились 10 267 719 россиян. За последние сутки скончались 1027 человек, за все время распространение ковида погибли от него 299 249 жителей страны.