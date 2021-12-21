Не мог ходить: волгоградские нейрохирурги поставили на ноги мужчину после 5 неудачных операций в США

Нейрохирурги устранили стеноз позвоночного канала. Фото: ВОКБ №1.

Это не чудо, а профессионализм волгоградских врачей: нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 поставили на ноги пациента, который после неудачных операций в США не мог ходить. Несмотря на то, что подобных случаев в отделении – сотни, этот оказался непростым. Как рассказали «КП-Волгоград» в больнице, 20 лет назад мужчина попал в серьезное ДТП и после этого у него появилась грыжа 4 и 5 позвонков.

- В США, где он жил и работал, ему выполнили операцию, устранив грыжу. Через некоторое время началось разрушение диска, произошло защемление нерва и потребовалась еще одна операция. После нее у пациента развился стойкий болевой синдром: боль мужчина испытывал круглосуточно, - уточнили в ВОКБ №1.

Затем еще одна операция, и еще. Врачи обещали, что проблема решится, но со временем болевой синдром мучил пациента круглосуточно. Да и прогнозы медиков не сбылись – состояние ухудшалось.

- В 2018 году появилась новая проблема, но уже на уровне 3 и 4 позвонков. Потребовалась очередная операция, после которой через несколько недель – новое вмешательство. В итоге после 5 операций, проведенных в Штатах, мужчину по-прежнему беспокоили боли в спине, проблемы с движением – развился стеноз позвоночного канала, - рассказали врачи областной больницы.

Отчаявшийся пациент обратился к российским врачам. Нейрохирурги Волгоградской областной больницы готовили его к плановой операции, взяли анализы. Но из-за предыдущих неудачных вмешательств мужчине резко стало хуже – произошло защемление нерва, конечности онемели, и он уже не смог самостоятельно ходить. Задача усложнилась.

- Научный руководитель нейрохирургического центра ВОКБ №1, главный нейрохирург ЮФО Петр Иванович Кушнирук и врач-нейрохирург Евгений Игоревич Гридин провели сложную многочасовую операцию, во время которой устранили стеноз позвоночного канала, удалили грыжу диска, удлинили ранее установленную конструкции, - сообщили в больнице.

Мужчине поставили еще один кейдж. Практически неделю пациент провел в медучреждении, затем его выписали домой. Гиподинамия - враг позвоночника. Посоветовали меньше лежать и больше двигаться. Не сразу, а постепенно.

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