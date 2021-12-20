Игорь Артамонов: Поступок и мальчика, и полицейского достойны большого уважения

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В понедельник, 20 декабря, в областном управлении МВД начальник липецкой полиции Олег Латунов наградил семилетнего Даниила Чулкова за решительность и активные действия по спасению утопавшего. 2 декабря мальчик со своим другом гулял у пруда в Усмани. Когда приятель провалился под лед, Даниил не растерялся и побежал искать взрослых на помощь.

Рядом с прудом оказался командир отделения охраны и конвоирования ОМВД России по Усманскому району Евгений Черногузов. Благодаря своевременным действиям Даниила помощь взрослых пришла вовремя.

Кроме того, сам Евгений Черногузов за спасение ребенка был награжден главой региона Игорем Артамоновым почетным знаком «Во славу земли Липецкой».

«Поступок и мальчика, и полицейского достойны большого уважения. Мы не могли не отметить на региональном уровне их смелость и самоотверженность. Ведь это замечательно, что в нашей области есть такие надежные люди», - отметил глава Липецкой области Игорь Артамонов.