Фото: Волгоградского регионального отделения ФСС РФ

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

30 лет отделение Фонда социального страхования РФ стоит на страже самого дорогого, что есть на свете — жизни и здоровья людей. Именно Фонд приходит на помощь к тем, кто болеет и временно не может трудиться, оказывает поддержку беременным женщинам и молодым родителям, заботится о безопасности на рабочем месте, окружает вниманием людей с ограниченными физическими возможностями.

С приходом пандемии отделение Фонда в кратчайшие сроки внедрило временные правила оплаты листков нетрудоспособности для людей 65 лет и старше, реализовало специальные социальные выплаты медработникам, противостоящим COVID-19.

Фото: Волгоградского регионального отделения ФСС РФ

Павел Дмитриевич Гладких, управляющий отделением Фонда социального страхования РФ, отметил: «Каждая организация сильна своим коллективом. Я рад, что в нашем отделении Фонда работают неравнодушные, внимательные, грамотные сотрудники. Именно благодаря коллективу все задачи, которые перед отделением Фонда ставит Правительство России и Фонд социального страхования, в регионе успешно выполняются. Несмотря на трудности и вызовы, связанные с пандемией, наши работники отлично потрудились, освоили новые механизмы работы, новые программы, проявили высокий профессионализм и ответственность».

В день юбилея прозвучали поздравления и слова благодарности от представителей Волгоградской областной думы, Администрации Волгоградской области, Областного совета профсоюзов, Комитета здравоохранения, крупных страхователей.

Творческие коллективы Дворца культуры профсоюзов приготовили подарок – концертные выступления лучших артистов. Благодаря поддержке Областного совета профсоюзов праздник получился ярким и запоминающимся.

«Девиз «30 лет с заботой о людях» отражает суть вашей работы, - подчеркнула Татьяна Гензе, председатель облсовпрофа, председатель Общественной палаты Волгоградской области. - Мы признательны за эффективное социальное партнерство, которое продолжается на протяжении долгих лет. Все это время мы сообща поддерживали, заботились о людях труда, брались за самые сложные вопросы и всегда находили компромиссные решения. Уважаемые друзья, поздравляю вас с юбилеем!».