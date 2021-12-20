Карьера в Сбербанке: кого возьмут на работу и каковы возможности для роста

В 2021 году Сбер получил наивысшую награду — «платину» — в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG.

Что нужно человеку от места работы? Комфортные условия труда, достойная зарплата, коллектив единомышленников, возможность для развития и построения карьеры? Или все и сразу? HR-специалисты одного из лучших работодателей страны раскрыли секреты трудоустройства и построения карьеры в Сбербанке, рассказали, кого возьмут на работу, какие возможности роста открываются перед новичками и что мотивирует сотрудников Сбера оставаться в команде.

«Интересы каждого имеют значение»

- Совсем недавно Сбер был признан одним из лучших работодателей не только в России, но и в мире по версии Forbes. Как вы считаете, за счет чего компания получила столько высокую оценку?

HR-директор Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова (Ю.Б.):

- Для меня Сбер – это прежде всего команда профессионалов своего дела. Это и те, кто обеспечивает работу нашего основного банковского бизнеса, и те, кто развивает экосистему Сбера, а также новые направления: робототехнику, беспилотники, умные технологические решения. Мир быстро меняется, и Сбер дает возможность каждому члену команды быть причастным к позитивным изменениям, создавать новое. Работа в Сбере открывает тысячи возможностей для сотрудников. Хочешь – учись, прокачивай навыки, строй карьеру, хочешь – играй в корпоративный КВН, занимайся спортом, корпоративным волонтерством. Думаю, именно то, что мы ценим каждого человека, ориентируемся на его интересы и желания, предоставляем широкие возможности для карьеры и самореализации, стало залогом признания нас как одного из лучших работодателей.

- Сбербанк сильно изменился за последнее время, как эти изменения отразились на сотрудниках?

Ю.Б.: - Безусловно, команда Сбера постоянно меняется и движется вперёд. Достаточно сказать, что за последние годы мы отошли от традиционного дресс-кода. Сегодня большинство наших коллег носят корпоративные футболки и толстовки, причем этот тренд касается и тех, кто работает в офисах — во всех отделениях нового формата вас встретят сотрудники в яркой форме без привычных белых рубашек. Такой подход в том числе позволил нам стать более открытыми как по отношению к клиентам, так и внутри команды. Свои коррективы внесла и пандемия. К примеру, сегодня у многих сотрудников Сбера есть возможность выбирать дистанционную или очную формы работы, или смешивать их.

- Команда Сбера – какая она сегодня?

Ю.Б.: - Команда, ориентированная на результат, профессионализм и поддержку. Команда, где интересы каждого имеют значение, которая постоянно интересуется мнением каждого из сотрудников, которая дает большой спектр возможностей для развития. Здесь интересно и достойно работать.

«Достаточно базовых навыков»

- Любой высокотехнологичной компании требуются квалифицированные кадры с большим количеством не только профессиональных навыков, но и так называемых soft-skills. Какими навыками сегодня необходимо обладать, чтобы попасть в команду Сбера?

Директор Центра развития талантов Поволжского банка Сбербанка Максим Конов (М.К.):

- Для стартовых должностей достаточно базовых навыков коммуникации и работы в команде, а также диджитал-навыков, в частности, умения работать с компьютером и офисными программами. Остальному – научим. Разумеется, что у нас есть вакансии и для руководителей, экспертных позиций с углубленными знаниями по тому или иному направлению, где требования к кандидату выше.

HR бизнес-партнер корпоративного бизнеса Поволжского банка Сбербанка Юлия Загорная (Ю.З.):

- Команде Сбербанка нужны самые разные люди с разными компетенциями. Приведу пример: когда мы открывали Общественный центр Сбера, мы искали для него куратора. И я случайно наткнулась в соцсетях на студента, активного участника волонтерских и экологических проектов. Мы поняли – это тот человек, который нам нужен, сами связались с ним и предложили работу. Сейчас он занимается развитием этого направления.

- В такой большой корпорации как Сбер, где работает много людей, наверное, сложно сразу адаптироваться, разобраться в структуре. Как у вас себя ощущают новички? Не теряются? Какое обучение проходят?

М.К.: - В Сбере разработаны специальные процессы, которые призваны облегчить адаптацию новичков. Во-первых, это обучение, которое встроено в практику, его длительность зависит от должности и задач. Во-вторых, все новички сразу получают доступ к корпоративному приложению и рабочему чату, где можно задать любой вопрос и сразу же получить ответ. Кроме того, за каждым из новеньких закрепляется опытный наставник, который помогает комфортно встроиться в рабочий процесс. Например, новичка, который учится работать с банковскими картами, сразу прикрепляют к специалисту, с которым они на практике проходят весь процесс работы с данным продуктом. По опыту, сложнее всего бывает «новобранцам» овладеть специфической банковской терминологией.

«Главное – готовность учиться»

- Какие самые востребованные направления у соискателей в Самарской области? И кто чаще всего бывает нужен банку?

М.К.: - В Сбере постоянно нужны люди в сфере продаж и IT-специалисты, причем зачастую спрос на кадры с нашей стороны выше, чем предложение от кандидатов на рынке. Сбер активно развивает как традиционные банковские сервисы, так и продукты экосистемы, открываются новые подразделения и офисы — вакансий много. Причем мы открыты и для студентов, и для кандидатов с более солидным опытом, главное – желание работать и развиваться.

- А какие в Сбере существуют программы для обучения и развития потенциала сотрудников?

М.К.: - В Сбере тот, кто хочет учиться и расти профессионально, имеет для этого все возможности. У нас есть как регулярное обучение, закрепленное за каждым направлением, за каждой компетенцией, так и обучающие треки, которые сотрудник может выбрать самостоятельно в зависимости от того, как он видит свое дальнейшее профессиональное развитие.

Кроме того, у нас действуют программы по перепрофилированию и профессиональному «перезапуску». Например, сотрудники из направления клиентского сервиса могут выучиться на IT-специалиста и перейти работать уже в это подразделение.

Команда Сбера постоянно меняется и движется вперёд.

Сбер славится своими высокими технологиями. Однако не вытесняют ли они людей?

- Ю.Б.: - Технологии не вытесняют людей, а помогают им. Несмотря на все совершенствование искусственного интеллекта, многие клиенты предпочитают, чтобы их обслуживал человек. Однако развитие высоких технологий помогает автоматизировать многие процессы – например, только в этом году в Сбере автоматизировали около сотни различных операций. Это позволяет освободить сотрудников от рутинных задач, а значит дать им возможность развиваться самим, тем самым развивая компанию.

«Вырасти может каждый»

- Какие возможности и перспективы карьерного роста есть у сотрудников банка? Возможно ли дорасти от клиентского менеджера до руководящей позиции? Что для этого необходимо?

HR бизнес-партнер розничного бизнеса Поволжского банка Сбербанка Ольга Зорина (О.З.):

- Система карьерного роста в Сбере не просто выстроена, но и автоматизирована. Корпоративное приложение само подсказывает, какие еще обучающие курсы можно пройти сотруднику и какие подходящие для его опыта и стажа вакансии открыты в данный момент по всей стране. В Сбере много направлений, подразделений и офисов, потому зачастую проблем с тем, чтобы найти подходящую вакансию, не возникает. Расти и развиваться можно не только «вверх», но в смежные отрасли и специальности – например, из розничных продаж – в корпоративный бизнес или IT. Поэтому мы можем дать своим сотрудникам возможность в любой момент построить еще одну успешную карьеру внутри компании.

Ю.Б.: - Когда меня спрашивают, можно ли сделать карьеру в Сбербанке, я напоминаю, что многие топ-руководители Сбербанка, в основном, выросли из рядовых позиций. К примеру, Председатель Поволжского банка Сбербанка более 25 лет назад начинал специалистом по работе с корсчетами. Сбер дает прекрасные возможности построить карьеру для всех, кто в этом заинтересован. Важно, что все решения по карьерному движению принимаются открыто – на должность объявляется конкурс, подать на него заявку может любой сотрудник. Собеседование проходит в форме панельного интервью с несколькими руководителями, каждый соискатель получает обратную связь с развернутыми комментариями – какие навыки необходимо подтянуть и чего ему не хватает.

- Может ли сотрудник повлиять на свою карьерную траекторию еще как-то кроме прохождения обучающих треков?

О.З.: - Может. Например, участвуя в различных корпоративных проектах, где его могут заметить руководители других подразделений. Можно участвовать в профессиональных конкурсах, например, ежегодно проводится конкурс «Лучший по профессии», можно проявлять активность в благотворительных или экологических проектах — в любом из этих направлений можно обратить на себя внимание руководства и получить дополнительный шанс для карьерного роста.

«Быть частью больших изменений»

- Что сегодня мотивирует сотрудников Сбербанка оставаться в компании, работать в ней долгие годы?

О.З.: - Я работаю в Сбербанке уже 15 лет. Мне нравится, что здесь можно выбрать те направления, которые тебе по душе. Нравится сильная корпоративная культура и ценности, которые направлены не только на сотрудников и команду, но и на клиентов. Мне нравится, что все сотрудники обеспечены ДМС, могут посещать корпоративный спортзал, могут пользоваться продуктами Сбера и его экосистемы на льготных условиях, а с марта следующего года – Сбер запускает еще и программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников. Кроме того, каждый человек хочет видеть в своей работе дополнительные смыслы. И Сбер их дает, предоставляя возможность участвовать в благотворительных, экологических и социальных проектах.

Ю.З.: - Когда я пришла работать в Сбер, меня поразила его библиотека. Книги мировых авторов, которые я выискивала по магазинам, тут были в свободном доступе для сотрудников! Это мелочь, но она отлично иллюстрирует, как тут относятся к людям. А еще Сбер – это точка опоры в сложных жизненных ситуациях, как сейчас, в пандемию. Мы делаем все, чтобы наши сотрудники и их семьи были здоровы и счастливы.

Ю.Б.: - Сбер сегодня формирует тренды по многим направлениям жизни. Быть в команде Сбера – это возможность стать частью этих больших изменений, видеть конкретные результаты своего труда. Это вдохновляет! Присоединяйтесь!

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