«Красный Октябрь» модернизирует бытовые помещения и создает комфортные условия труда

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Металлургический завод «Красный Октябрь» на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в стране по производству проката из нержавеющей стали. Ведущее волгоградское предприятие расширяет линейку продукции, наращивает объемы производства и модернизирует не только производственные объекты, но и административно-бытовые помещения. Сейчас завод активно набирает сотрудников и обеспечивает для них комфортные условия труда.

НОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В ноябре в отделении отделки листового проката листопрокатного цеха открылась новая блок-комната, которую изготовили по специальному заказу «Красного Октября». Приезд этого бытового помещения – большое событие для всего завода. В модульном блоке для работников оборудовано два бытовых помещения – кухня и совещательная комната. Теперь у заводчан есть возможность отдохнуть и полноценно пообедать. Для этого есть все необходимое: мебель, холодильник, микроволновая печь, сплит-система, кулеры с горячей и холодной водой. Во время перерыва сотрудникам больше не придется покидать здание цеха.

А в автотранспортном цехе сейчас готовятся к ремонту административно-бытового комплекса. Вскоре он начнется на втором этаже, где располагаются бытовые помещения для рабочих и инженерно-технического персонала.

В планах монтаж восьми новых душевых кабин, выравнивание и смена покрытия пола, стен и потолков, а также подключение горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрической проводки, установка вытяжных вентиляторов и освещения. У работников цеха появятся комфортные условия. А в следующем году на «Красном Октябре» запланированы ремонты еще нескольких административно-бытовых комплексов.

ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Тем временем, заводчане повышают квалификацию и осваивают принципы бережливого производства. В декабре на «Красном Октябре» подвели итоги конкурса организации рабочего места, который впервые прошел на предприятии. Сотрудники представили комиссии свои рабочие места, где пространство организовали по системе 5С: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Все необходимые инструменты конкурсанты разложили и каталогизировали, а лишние вещи убрали.

Главная цель такой организации рабочего пространства – повышение производительности труда за счет сокращения времени поиска инструмента, а также снижение количества дефектов и несчастных случаев на производстве. Кроме того, такой подход стимулирует к работе и ведет к снижению производственных дефектов.

В числе победителей конкурса оказались огнеупорщик на горячих работах ЦРМП Сергей Барышников (1 место), составитель поездов ЖДЦ Алексей Краснов (2 место), мастер по ремонту оборудования Григорий Белоусов (3 место). В качестве поощрения все призеры получили денежное вознаграждение, а цеха-лауреаты - право на приобретение механического инструмента стоимостью до 50 тысяч рублей.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

«Красный Октябрь» – это, в первую очередь, его коллектив. Каждый год для повышения престижа рабочих профессий на заводе проходит традиционный конкурс «Лучший по профессии». Организатором соревнований выступает отдел по развитию и обучению. В этом году сотрудники производственных цехов уже продемонстрировали свои умения и навыки, итоги конкурса подвели в день 123-летия завода. Доказали свое высокое мастерство и получили заслуженные награды машинисты мостового крана: Наталья Баталова (1 место), Марина Жебровская (2 место), Николай Зимогляд (3 место).

Призовыми дипломами были отмечены победители в номинации «Обработчик поверхностных пороков металла (наждаком). Ими стали обработчица ЭСПЦ-3 Юлия Калмыкова (1 место), обработчик ЛПЦ ООЛП Роман Каширский (2 место), обработчица ЦОМП Светлана Каримова (3 место).

В номинации «Огнеупорщик на горячих работах» заслуженную награду получили сотрудники ЦРМП: Артем Ермаченков (1 место), Сергей Лопатин (2 место), Виталий Крохалев (3 место).

Звание «Почетного металлурга» и ведомственная награда была присуждена заместителю директора по технологии и качеству Ольге Гладышевойю. Она недавно отметила свой 60-летний юбилей, проработала на «Красном Октябре» 38 лет и ни разу не поменяла место работы.

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

В непростые ковидные времена здоровье сотрудников для руководства «Красного Октября» в приоритете. На начало декабря на предприятии 90,2% работников получили защиту от COVID-19. Прошли вакцинацию и ревакцинацию около 2,7 тысячи человек. Есть целые подразделения, где количество привитых достигло 100 %. Самыми добросовестными в вопросе вакцинации оказались сотрудники здравпункта, электролаборатории, профкома, первого отдела, ГО и ЧС и отдела управления качеством.

Прививку можно сделать, не выходя за территорию предприятия - в заводском здравпункте. А чтобы стимулировать сотрудников, придумали множество бонусов: денежные выплаты, дополнительные дни к отпуску и розыгрыши призов. На заводе уже прошло два розыгрыша, в которых стали победителями 38 человек. Среди сделавших прививку от ковида заводчан разыграли смартфоны Samsung Galaxy A52 и сертификаты в магазины. Все это дает результат – заболевших в многотысячном коллективе единицы.

НА ЗАМЕТКУ

Сегодня «Красный Октябрь» ведет активный прием на работу сотрудников рабочих специальностей. Также на предприятии ведется обучение специальности «Машинист мостового крана», в ходе которого выплачивается стипендия, а после трех месяцев учебного процесса гарантируется трудоустройство. По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров или по телефону: (8442) 74-85-92.

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