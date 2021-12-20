УК просрочили ремонт в 116 МКД Волгограда

Ремонт в подъезде должны делать регулярно. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Госжилнадзоре подвели итоги работы управляющих компаний Волгоградской области в 2021 году. На рабочем совещании затронули вопросы работы аварийно-диспетчерских служб (АДС), подготовки к отопительному сезону и проведения планового ремонта общего имущества. Оказалось, что в каждом пятом МКД, где УК должны были сделать текущий ремонт в этом году, к работам даже не приступали, сообщили в ведомстве.

- Мы проведем проверки и применим меры административного воздействия, выдадим предписания, эти дома все равно будут отремонтированы, но уже после штрафа, – отметила заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Татьяна Гордеева.

Плановый ремонт подъездов, крыш и фасадов в этом году должны были сделать в 581 доме Волгограда. По данным ГЖИ, завершили работы в 375 МКД, еще в 90 домах работы продолжаются, в 116 даже не начинались.

Из-за нарушения графика промывки и опрессовки систем отопления в домах по итогам года на управляющие компании Волгоградской области возбудили 24 административных дела. В этом году акты заполняли на номерных бланках, в будущем эти документы переведут в электронный формат – для этого сейчас разрабатывают специальную онлайн-платформу. Немало претензий оказалось и к работе АДС.