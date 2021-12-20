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Происшествия20 декабря 2021 9:35

Волгоградец сделал порнографический фотоколлаж с участником войны

Волгоградский следком обвинил 54-летнего мужчину по двум тяжким статьям УК
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Мужчине грозит тюрьма за реабилитацию нацизма в соцсетях.

Мужчине грозит тюрьма за реабилитацию нацизма в соцсетях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком обвинил 54-летнего мужчину в реабилитации нацизма через соцсети. Сделал он это безнравственно и цинично: создал порнографический фотоколлаж с изображением участника Великой Отечественной войны. Надеялся сформировать среди своих подписчиков негативное отношение к ветеранам. Не учел, что его действия незаконны, в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного СУ СКР, преступник использовал фотографию участника Великой Отечественной войны с Георгиевской лентой, на которой разместил материал порнографического содержания.

- 54-летний мужчина изготовил фотоизображение участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием государственной награды СССР – Ордена на фоне Георгиевской ленты, на котором разместил порнографические материалы, - уточнили в следкоме.

Затем мужчина опубликовал фото с Одноклассниках в открытом доступе. Таким образом единомышленники могли распространять изображение, оскверняющее память о войне, в сети.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по двум статям – «незаконные изготовление, публичная демонстрация порнографических материалов» и «реабилитация нацизма, совершенная публично». Санкции суровы: за фотографию мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

- В настоящее время расследование продолжается, следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - резюмировали в пресс-службе СУ СКР.

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