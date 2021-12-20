Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 декабря: уровень заболеваемости упал до сентябрьских значений

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 20 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжается спад заболеваемости коронавирусом, все больше жителей вакцинировались от ковида, многие уже заболели. Хотя регион еще не добрался до коллективного иммунитета, он сформировался только на 57%, так что расслабляться в плане соблюдения ограничительных мер еще нельзя. 20 декабря в Волгоградской области COVID-19 заболели 355 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Уровень заболеваемости в регионе снизился до сентябрьских значений. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За все время распространение вируса его подхватили 125 857 волгоградцев, скончались за пандемию 5300 человек. 20 декабря в регионе жертвами ковида стали 35 пациентов, уровень смертности остается высоким.

Выписались за последние сутки с выздоровлением 334 волгоградца, всего COVID-19 победили 113 754 жителей области.

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