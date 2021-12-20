Исповедь патологоанатома: врач «красной зоны» о том, как коронавирус уничтожает организм человека

Врач-патологоанатом «красной зоны», заведующий кафедрой биологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Григорий Снигур рассказывает, зачем нужно вакцинироваться.

Коронавирус уже погубил более пяти тысяч волгоградцев. Да, свыше сотни тысяч жителей области побороли болезнь, но не без последствий для организма. COVID-19 опасен не только потому, что смертелен, но и потому, что убивает здоровье навсегда. О том, как именно ковид поражает важные органы человека, знают врачи, которые каждый видят смерть – патологоанатомы.

В проекте «Позовите профессора» врач-патологоанатом «красной зоны», заведующий кафедрой биологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Григорий Снигур честно рассказал о страшных последствиях коронавируса. «КП-Волгоград» публикует интервью из документального фильма «Бессмертные. Исповедь патологоанатома». Это нужно прочесть каждому.

«ОН БЕССМЕРТНЫЙ»

- Работаем в секционном зале. Открывается дверь, заходит один из представителей ритуальной службы без средств индивидуальной защиты. В верхней одежде, то есть в той, в которой он работает в ритуальной службе. Я ему делаю замечание, на что санитар, который рядом со мной работает, говорит: он бессмертный, - начинает свою исповедь Григорий Снигур.

Патологоанатомы – это люди, которые каждый день работают со смертью и видят все ужасные последствия пандемии, ее истинный масштаб. Несмотря на то, что в России одними из первых начали изучать новый вирус, а также его влияние на органы и ткани человека, летальных случаев по-прежнему пугающе много. В Волгоградской области каждый день умирает около четырех десятков жителей.

- При COVID-19 повреждения и гибель клеток носят массовый характер, происходят во всех органах и системах. Вирус, повреждая эпителий в дыхательных путях, в том числе и в ткани легкого, вызывает иммунный ответ. Обычно это 7-14 дней. Иммунная система организма человека вырабатывает защитные реакции и начинает эффективно уничтожать вирус. В маленьких и тоненьких структурах запускается выраженный процесс иммунного воспаления. Эта структура утолщается многократно, в десятки, иногда и сотни раз. Ткани легких теряют свою воздушность и на месте воспаления начинает формироваться соединительная ткань. Это как рубец на коже, - говорит Григорий Снигур.

Исходов заболевания несколько. В лучшем случае пациент перенесет инфекцию незаметно, структура его легких полностью восстановится, функции органов через какое-то время тоже придут в норму. Если иммунитет слабый, то часть легкого больше никогда не будет работать как раньше.

- Повреждения клеток всегда запускает такой процесс как регенерация. В ДНК могут накапливаться ошибки. Клетки начинают претерпевать опухолевую трансформацию, то есть мы видим, что ряд клеток становится атипичным. Возникает такой процесс как метаплазия. Это первый шаг к раку легких, - делает неутешительные выводы профессор. Но и это далеко не все. - Вирус вызывает образование тромбов. Фактически мы получаем ситуацию, когда уменьшение дыхательной поверхности легких сопровождается выраженным дефицитом кислорода, дефицит кислорода возникает из-за образования тромбов. Во всех клетках нашего организма, включая такие главные органы как головной мозг и миокард, клетки начинают погибать из-за дефицита кислорода. Происходит гипоксия.

Патологоанатомы наблюдают страшную картину: при вскрытии все ткани переболевшего коронавирусом человека повреждены. Из-за тромбов и других губительных процессов поражаются сосуды.

- Похожая картина возникает в месте введения вакцины. Разница в масштабах. Для того, чтобы выработать защиту, иммунная система работает через воспаление. Вакцина вызывает иммунный ответ, но это происходит только в зоне введения. То есть масштабы поражения ткани можно оценить в сантиметрах в зоне инъекции. Отсюда болезненность в зоне укола, - объясняет доктор Григорий Снигур.

Конечно, переболевшие ковидом тоже получают иммунитет, но какой ценой? Последствия для их организма катастрофические.

- Количество клеток в коре головного мозга уменьшается в разы, несколько десятков процентов клеток находятся в состоянии гибели, другие клетки находятся в состоянии выраженных дистрофических изменений. И мы не знаем, они погибнут или восстановятся, - о таких страшных последствиях рассказывает доктор.

ПОЧЕМУ УМИРАЮТ МОЛОДЫЕ

Если год назад, по словам доктора Григория Снигура, от ковида умирали в основном те, кому за 60, то сейчас все чаще патологоанатомы вскрывают молодых – мужчин и женщин 30-40 лет. В сводках есть жертвы 18-ти,20, 23 лет. Истории болезни у всех практически одинаковые: человек заболел, занимался самолечением, только через неделю-две обратился к медикам. Внешне – обычная простуда, но что происходит в организме? В это время прогрессирует дыхательная недостаточность, нарушается работа органов и такой пациент после госпитализации очень быстро оказывается в реанимации, где умирает. Проблема в том, что люди до сих пор уверены – существует «волшебная» таблетка, которая обязательно спасет. Но правда в том, что такого лекарства нет. Врачи лечат только симптомы коронавируса.

- Лекарства против вируса не существует. Единственное, что может дать хоть какую-то гарантию – это вакцина. На моей практике на секционном столе не оказывались люди с прививкой.

Зато оказывались те, кто не верил, отрицал, не придавал значения. Например, патологоанатом общался с мужчиной, потерявшего родителей. Он не вакцинировался и даже после трагедии был уверен, что прививку делать не нужно.

- После такого впадаешь в ступор. Была история, когда хорошо известный врач, якобы сделавший вакцину, умирает от ковида. Немногие знали о том, что он делал не прививку, а сертификат. У меня тоже был шок. Зачем? Обманул всех, но не обманул ковид.

О том, что вакцинация нужна и важна, говорят повсеместно. Говорят ученые, вирусологи, врачи. Но находятся антиваксеры (кстати, недоверие к вакцинации включили в список десяти глобальных угроз для здоровья людей) и те, кто им верит.

- Задаю простой вопрос: в роддоме ты отказался от вакцинации своих детей? Нет, детей прививают согласно календарю, при этом люди не знают о возможных побочных эффектах. Неясно, почему в одном случае человек полностью доверился системе здравоохранения, а в другом ищет аргументы против вакцинации. Хотя в обоих случаях не обладает нужными знаниями, компетенцией, - задается вопросом Григорий Снигур.

Одни надеются на свой иммунитет, другие вообще подвержены «магическому мышлению» («Я точно не умру, меня не коснется!»). Но реальность такова, что люди не могут знать наверняка, не умеют предсказывать и видеть будущее.

- Сейчас мы находимся в ситуации, когда все предсказания не имеют значения. Нельзя предугадать и предсказать, - констатирует профессор. – Ресурс, который заложен от природы в организме человека, колоссальный. Те повреждения клеток и тканей, которые происходят при ковиде, его чудовищно сокращают.

ЗАЧЕМ НУЖНА ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцина тоже не гарантирует стопроцентной защиты, но она дает шанс. Шанс избежать больницы, миновать необратимых процессов в организме, шанс выжить, не заразить близких.

- Мой близкий друг, который всячески оттягивал вакцинацию, дотянул до момента, пока не заболел. Теперь у него есть повод еще полгода не вакцинироваться. Сложно сказать, чем руководствуются такие люди. Это либо безграмотность, либо невежество. Я уже никого не пытаюсь убедить. Я просто занимаюсь своей работой, - говорит патологоанатом.

Самое печальное, что очень часто родственники умерших от коронавируса, впоследствии обвиняют врачей. Хотя по сути медики выполняют свою задачу – лечат по утвержденным Минздравом рекомендациям, теми препаратами, которые существуют. А вот задача каждого – позаботиться о своем здоровье самостоятельно. Увы, в сознании некоторой части общества ответственность за их здоровье целиком и полностью ложится на плечи третьих лиц. О нем они вспоминают уже на больничной койке.

- Многие считают: вот купят дорогое лекарство и шансы выздороветь будут выше. Воспринимают лекарства как в компьютерной игре: выпил таблетку и у тебя уровень здоровья увеличился. На самом деле лекарства не дают тебе здоровье, они влияют на процессы, протекающие при заболевании организма. И все. Более того, у каждого лекарства есть свои побочные эффекты.

Это же касается препаратов от ковида. Одно лечат – другое калечат. Например, пациентам дают гормональные – страдает эндокринная система. Возможен риск развития сахарного диабета и так далее.

- Бытует мнение, что умирают от ковида. Это не так. От ковида еще никто не умер, погибают от его осложнений. Это многих сбивает с толку. Но на самом деле не умирают от инфаркта миокарда. Например, у человека это основное заболевание в структуре диагноза, но причина смерти будет «отек легких».

И единственная возможность избежать смертельных осложнений – вакцинироваться.

- Все мы в школе учили биологию. Согласно теории Дарвина, выживает сильнейший. Сейчас не все верят в вакцинацию. Сталкиваясь на вскрытии с такими людьми, которые не сделали прививку, к сожалению, понимаешь, что за этим стоит естественный отбор. Это очень страшная вещь. Она реально убирает из популяции людей не по принципу силы, не по принципу наличия денег или власти, а по иному принципу, - такими проницательными словами заканчивает свою исповедь врач-патологоанатом Григорий Снигур.