Ресторатор из Волгограда просит отменить ковидные ограничения для МСП

Праздники в регионе разрешили отмечать на воздухе или дома в тесном кругу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ресторатор Вячеслав Кузьменко высказал свое мнение по поводу действующих в Волгограде и области ограничений по коронавирусу, которые не стали смягчать перед новогодними праздниками. Предприниматель отмечает, что пик дельта-штамма миновал, заболеваемость COVID-19 снизилась, госпитали перепрофилируют, так что можно было бы разрешить малому и среднему бизнесу хоть немного поработать нормально.

- Губернатор Волгоградской области разрешил народу массовые гуляния... Спасибо, надёжа наша! А вот поработать хотя бы в относительно нормальном режиме предприятиям МСП перед и во время праздников или точнее между Дельтой и Омикроном, конечно, никто не разрешил, - написал на своей странице Вячеслав Кузьменко.

Бизнесмен отмечает, что региону вряд ли удастся избежать прихода омикрон-штамма коронавируса, но бизнес в условиях жестких ограничений несет огромные потери и уже давно оказался на грани выживания.

- Казалось бы, власть, заботящаяся об экономике, прежде всего регионального центра, о рабочих местах и доходах населения должна была бы чутко среагировать - уменьшить количество ограничений, которые у нас и так одни из самых жёстких, - подчеркивает ресторатор. - Так дайте людям поработать хотя бы этот небольшой период в 1-2 месяца. Но что то не верится, своя ж.. важнее экономики.

Напомним, в Волгоградской области официально запрещено проведение корпоративов, банкетов и развлекательных программ в заведениях общепита. Попасть в кафе, бар или ресторан можно только при наличии QR-кода или бумажных документов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Плюс к этому общепит с 23.00 до 6 часов утра может работать только на вынос или доставку. При этом не секрет, что праздники никуда не исчезли, просто проходят они нелегально.