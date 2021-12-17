Новый ID.5 — первый электрический купе-кроссовер от Volkswagen

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

C ее помощью Volkswagen распространяет электрификацию автомобильного парка на новый сегмент рынка. Элегантный и экспрессивный купе-кроссовер оснащен новой версией программного обеспечения ID. 3.0, которая, помимо прочего, способствует повышению эффективности зарядки и голосового управления. Благодаря использованию роевого интеллекта и систем помощи водителю Volkswagen также делает следующий шаг навстречу автономному вождению.

«ID.5 — электрический, спортивный и элегантный. Премиальный купе-кроссовер с электроприводом — это очередной этап нашей стратегии ACCELERATE, — отмечает Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter), генеральный директор марки Volkswagen. — Он не создает вредных выбросов и доставляет удовольствие от вождения клиентам, которые заботятся об экологии. С этой моделью мы выходим в абсолютно новый сегмент рынка».

Элегантный и динамичный дизайн, выдающаяся аэродинамика, большой запас хода. Новый ID.5 и спортивный ID.5 GTX с системой полного привода на базе двух электромоторов — новые модели, которые займут главное место в семействе ID. Как и все модели ID., первый электрический купе-кроссовер от Volkswagen построен на модульной платформе MEB.

«У ID.5 футуристичный кузов: аэродинамичный, выразительный, спортивный и, благодаря платформе MEB, с короткими свесами, — отмечает Йозеф Кабан (Jozef Kaba ), главный дизайнер Volkswagen. — Несмотря на динамичную линию крыши, в салоне много свободного пространства. Раньше приходилось идти на компромиссы».

Новая версия 3.0 программного обеспечения позволяет устанавливать обновления и активировать дополнительные функции по беспроводной связи, поэтому в цифровых аспектах ID.5 не потеряет актуальности еще долгое время. Инновационные ассистирующие системы, такие как Travel Assist, и роевый интеллект, делают вождение более комфортным и прогнозируемым. Новый опциональный парковочный ассистент Plus с функцией памяти по запросу берет на себя процесс парковки.

Для электрического купе-кроссовера от Volkswagen длиной 4.599 мм (ID.5 GTX – 4.582 мм), который выйдет на рынок в 2022 году, доступно три электродвигателя. ID.5 будет приводиться в движение электродвигателем на задней оси. А ID.5 GTX с системой полного привода — двумя электромоторами, установленными на передней и задней осях.

«Электронная система выбора режимов движения Vehicle Dynamics Manager — инновационная разработка Volkswagen, — отмечает Томас Ульбрих (Thomas Ulbrich), член совета правления, ответственный за техническое развитие марки. — Благодаря сетевому подключению к другим важным системам управления и интеграции функции управления полным приводом она выводит удовольствие от активного вождения, динамику и безопасность на новый уровень».

Все версии ID.5 оснащены тяговой аккумуляторной батареей большой емкости. Низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26 (или 0,27 у модели ID.5 GTX) повышает экономичность и запас хода. Такого показателя удалось достичь, в том числе, благодаря спойлеру, встроенному в дверь багажного отделения аэродинамичной формы. Заслонки воздухозаборников с электроприводом в передней части кузова открываются только при необходимости, обеспечивая оптимальное прохождение набегающего воздушного потока.

Новый электрический купе-кроссовер Volkswagen выражает независимость и уникальность при взгляде под любым углом. Фирменные светодиодные фары и фонари, а также световые полосы спереди (опция) и сзади позволяют безошибочно определить принадлежность ID.5 к семейству моделей ID. От ID.4, который был признан мировым автомобилем года, электрический купе-кроссовер отличается многими особенностями, включая выразительный бампер, окрашенные дверные панели и новую линию крыши. Благодаря выразительному дизайну в стиле купе автомобиль безошибочно узнаваем. Крупный воздухозаборник и матричные светодиодные фары IQ.Light с интеллектуальным дальним светом и трехмерные светодиодные задние фонари, входящие в стандартное оснащение, придают ID.5 GTX еще более динамичный облик. Vehicle Dynamics Manager объединяет системы управления приводом и трансмиссией, а адаптивная система динамического регулирования шасси (DCC) обеспечивает оптимальные динамические характеристики. В режиме движения «D» модели ID.5 и ID.5 GTX при отпускании педали акселератора движутся накатом, а в режиме «B» осуществляется рекуперация энергии.

Новый стиль кузова и просторный салон подчеркивают силу инноваций Volkswagen и семейства моделей ID. Несмотря на купеобразную форму кузова, на заднем ряду ID.5 всего на 12 мм меньше свободного пространства в области головы, чем в Volkswagen ID.4. Длинная колесная база (2.766 мм) позволила создать салон, который по простору сопоставим с интерьерами кроссоверов более высокого класса. Объем багажного отделения составляет 549 литров, а для изготовления автомобиля использовались материалы премиального качества. Материал обивки сидений варьируется в зависимости от комплектации. Опциональные сиденья Top Sports отличаются логотипами ID. с перфорацией в верхней части спинки.

Ультрасовременная цифровая приборная панель предлагает новую концепцию управления. На дисплей приборной панели и экран мультимедийной системы высокого разрешения информация выводится в визуально привлекательной форме. Инновационный проекционный дисплей с технологией дополненной реальности (опция) в поле зрения водителя отображает дополнительные данные. Новое программное обеспечение ID. версии 3.0 получило ряд улучшений, включая функцию естественного голосового управления («Hallo ID.»). Теперь там есть возможности самообучения и онлайн-доступ к информации в облаке. Для создания особой атмосферы в салоне предлагается на выбор 30 цветов подсветки. Сервисы We Connect предоставляют водителю актуальную информацию о дорожном движении, обновления карт навигации, сведения о зарядных станциях, Интернет-радио и многое другое.

Коммуникационная система Car2X выводит безопасность автомобилей Volkswagen на новый уровень. Система за долю секунды может интерпретировать данные от совместимых автомобилей Volkswagen и сигналы объектов инфраструктуры, находящихся в радиусе до 800 метров, и предупредить водителя об опасных зонах, дорожных происшествиях и транспортных заторах. Освещение ID.Light в кокпите помогает водителю визуальными предупреждениями.

С моделями ID.5 и ID.5 GTX компания Volkswagen входит в абсолютно новый сегмент рынка и в рамках своей стратегии ACCELERATE расширяет программу электрификации на все классы автомобилей. Ожидается, что к 2030 году не менее 70% всех продаж Volkswagen в Европе будут приходиться на электромобили — их количество превысит один миллион. В Северной Америке и Китае на электрокары будет приходиться не менее 50% всех продаж. Для достижения этих целей Volkswagen каждый год выводит на рынок по меньшей мере один новый автомобиль. Уже к 2030 году выбросы CO2 в пересчете на каждый автомобиль должны будут снизиться на 40%. В соответствии со стратегией “Way to ZERO”, компания станет углеродно-нейтральной не позднее 2050 года.

Новый ID.5 и спортивный ID.5 GTX с системой полного привода на базе двух электромоторов изготавливаются на заводе Volkswagen в Цвиккау и не производят выбросы углерода в ходе эксплуатации. При зарядке от полностью «зеленого» источника энергии автомобили уже можно назвать углеродно-нейтральными. We Charge от Volkswagen — самая быстрорастущая безвредная для окружающей среды сетевая система для удобной и экологически устойчивой зарядки. Сеть включает в себя примерно 250.000 точек зарядки в Европе. С помощью стандартного кабеля Mode 3 электрический купе-кроссовер можно также заряжать переменным током мощностью 11 кВт даже вне дома. Мощность стандартных станций быстрой зарядки может достигать 135 кВт.

Официальный дилер Volkswagen Волга-Раст ул. Землячки,82Г.

Тел.: 8442 781 111

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