Кредитно-документарный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 70 млрд рублей

Корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса вырос на 5 %, до 26,2 млрд рублей. В отраслевой структуре кредитов около 75% занимают компании агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Объем ресурсного портфеля среднего и малого бизнеса с начала года увеличился на 15%, достигнув 11,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам первых трех кварталов увеличился на 18%, достигнув отметки в 43 млрд рублей, из которых ипотека — 21,3 млрд рублей, кредиты наличными — 19,1млрд рублей, автокредиты- 1,4 млрд рублей , прирост 3,1%.

Портфель привлеченных средств физлиц составил 44,8 млрд рублей. При этом спрос на инвестиционные продукты увеличился более чем на 60% - объем средств достиг 16,4 млрд рублей.

За отчетный период 2021 года банк выдал населению региона 19,3 тыс. кредитов на сумму более 17,6 млрд рублей (рост +40%). Более 3,7 тыс. потребителей региона оформили жилищные кредиты в ВТБ. Продажи ипотеки выросли на 16 % и составили 7,3 млрд рублей. Активный спрос был на кредиты наличными: всего банк выдал свыше 14,8 тыс. кредитов на 10,8 млрд руб. На покупку автомобилей волгоградцы взяли займы на 760 млн рублей.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «В сложившихся условиях ВТБ уделяет особое внимание безопасности и качеству онлайн обслуживания, регулярно внедряя новые и совершенствуя представленные сервисы для своих розничных и корпоративных клиентов. Это позволило нам не только нарастить клиентскую базу, но и показать стабильный рост финансовых показателей банка в регионе».