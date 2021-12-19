Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 декабря: коллективный иммунитет вырос до 57,1%

Корпоративы и банкеты под запретом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградская область поднялась на одну позицию вверх и теперь занимает 14-е место в стране по общему числу заболевших коронавирусом. На сегодня в списке заразившихся более 125,5 тысячи жителей региона. При этом ежедневный прирост заболевших идет вниз. За сутки подтвердили COVID-19 у 357 волгоградцев. При этом уровень коллективного иммунитета в регионе вырос до 57,1%. Полную вакцинацию прошли более 1,3 миллиона жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 декабря 2021 года.

Инфографика. Яндекс

По данным федерального оперштаба, вылечились от ковида за минувшие сутки 325 человек. Одолеть коронавирус удалось уже 113,4 тысячи волгоградцев. В больницах остаются более двух тысяч человек, всего на лечении почти 7 тысяч ковидных пациентов.

При этом смертность от коронавируса в Волгограде ниже не становится. За сутки – снова 36 смертей. Всего же в скорбных списках за время пандемии 5265 жителей региона.

Тем временем, 14 ковидных госпиталей Волгограда, Волжского и области перестали принимать пациентов с коронавирусом. Они вернутся к работе в обычном режиме после полной дезинфекции.

В Волгограде и области продлили срок действия карантинных ограничений. Новый год пройдет под знаком ковида, но праздник все же будет. Хотя корпоративы и банкеты под запретом.