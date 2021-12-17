В Волгограде четыре автобуса изменят маршруты с 1 января 2022

Власти Волгограда приготовили волгоградцам новогодний сюрприз. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Волгограда опубликовали изменения в документ планирования регулярных пассажирских перевозок. Новая транспортная схема начнет действовать уже с 1 января 2022 года, так что возвращающие домой после праздника волгоградцы вполне могут уехать не туда или не уехать вовсе. В первый день года изменят маршруты следования автобусы №35, 55, 85 и 95, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

На пресс-конференции 9 декабря заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев уже анонсировал часть этих изменений. Так, с 1 января 2022 года автобус №95 станет короче и будет ходить от ГЭС до Тулака. Автобус №55 не будет заезжать в Родниковую долину и пойдет по маршруту «ДК Строитель - Тулака» через улицы 40 лет ВЛКСМ, проспект Героев Сталинграда, улицы Лазоревая, Химзаводская, Шумилова, Кирова, 64-й Армии, проспект Университетский, улицы Автомобилистов, Электролесовская, Толстого и Тулака. А вот ранее заявленной улицы Писемского в списке не оказалось.

Автобус №85 с нового года будет по-прежнему ездить с Жилгородка а Родниковую Долину, но слегка изменит маршрут на пути к конечной остановке в Советском районе. Повернув с проспекта Университетского автобус будет проезжать по улицам Воронова, Василевского, Дж. Джабаева, Степаницева, Тюленева и снова по улице Дж. Джабаева. А автобус №35 будет ходить от Больничного комплекса в Дзержинском не до Тулака, а до Речпорта, уходя с проспекта вниз к Волге по улице Краснознаменской.

В течение весны – лета 2022 года в Волгограде изменят маршруты также маршрутки 46С и 43, троллейбусы №8, 9, 10 и 10а.

Кроме того, департамент городского хозяйства администрации Волгограда объявил аукционы по поиску перевозчиков на автобусные маршруты: №65 «Жилгородок – Тулака», №21 «ЖД Вокзал - п. ГЭС», №25 «ул. Мясникова – ТРЦ Акварель».

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