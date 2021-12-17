Волгоградцы подхватили тренд на экологичность и берут живые елки в аренду

В таком горшке новогоднее дерево и приедет к вам домой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году в Волгограде появился новый тренд: брать елку в аренду. Растение из питомника привозят к вам домой или в заведение в горшке, а через месяц вы его возвращаете владельцам. Вашу елочку после праздника не выкинут на свалку, а высадят в грунт. Конечно, это гораздо человечнее, и несомненно, экологичнее. И хоть это недешевое удовольствие, современная молодежь охотно поддержала тренд – десятки людей делятся в инстаграме фотографиями своих елок в горшках. Только из одного питомника к 17 декабря в квартиры волгоградцев уехали уже 250 елок в ведре. «Комсомолка» тоже решила провести эксперимент. Мы взяли елочку напрокат, будем за ней ухаживать в течение месяца, и обязательно расскажем, как выживает уличное растение в квартире.

В том, что растение выживет в домашних условиях, многие сомневаются. Скептически относятся и озеленители, и неспециалисты в этом деле. В Европе же это устоявшаяся практика. В питомнике, в котором мы взяли елочку, считают, что все возможно, если за деревом правильно ухаживать.

ОТКУДА ЕЛОЧКА?

Я выбрала елку 2 метра высотой. Как мне рассказали в питомнике, эта зеленая красавица (а она правда очень красивая) выросла в Камышинском районе. До того, как попасть в питомник, она росла в грунте примерно 6 лет. Ее выкопали вместе с комом земли и посадили в 20-литровое пластмассовое ведро. Ее снова посадят в землю, только уже весной.

На выбранную мною елку повесили пластмассовую бирку. Теперь ее доставят до квартиры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- У нас есть специально оборудованное помещение, куда после аренды в январе все елочки составятся. Там у нас нужное освещение, влажность, температура именно для передержки елок до весны, потому что после квартиры их сразу сажать в грунт нельзя, они пропадут, - рассказывает Кирилл, специалист по озеленению и управляющий питомником елок.

В Волгограде о таком опыте пересадки елок уже рассказывали владельцы сети кондитерских Ангелина и Дмитрий Тютьковы. В прошлом году на Новый год они ставили в своей кофейне огромные ели в горшках, а после праздников высадили их напротив заведения на улице Ленина. Елки выжили и радуют всех прохожих и жителей.

В Европе это тоже распространенная практика. Там можно вообще каждый год брать напрокат одну и ту же елку на новогодние праздники, а все остальное время дерево живет в подходящих ему условиях в специальном питомнике.

КАК УХАЖИВАТЬ

Осыпаться и пожелтеть елка может и через 4 дня после того, как переедет с улицы в дом. Если за ней не ухаживать. А ухаживать, как я поняла, за своим деревом я буду не менее серьезно, чем за собой. Из питомника домой ее доставили в горшке и с пакетиком удобрений, а также насадкой-брызгалкой. По договору аренды за елочкой я должна следить точно по инструкции:

- поливать 1 раз в 5 дней литром воды комнатной температуры,

- опрыскивать 2 раза в день водой комнатной температуры, или поставить рядом увлажнитель воздуха,

- использовать удобрение, которое предали из питомника (его разводят в пяти литрах воды и удобряют дерево на 2, 5 и 10 день появления в доме).

Из важных правил – ставить елку подальше от батареи и теплого пола и беречь от домашних питомцев. Все это подходит не только для елки в горшке, но и для срезанных живых елочек и сосен.

Ставить растение надо подальше от батареи. Я же ее просто убавила обогреватель до минимума. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Батарею в комнате пришлось убавить на минимум. Ничего, закаляться и нам полезно, люди в холоде тоже лучше сохраняются. Если все делать по инструкции, елка не должна погибнуть. Попробуем вернуть ее в том же зеленом виде, в каком и получили.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

В Волгограде уже открылись елочные базары, и, конечно, можно по старинке купить срезанную сосну или ель там, а после праздника попробовать сдать на переработку. В этом году «Акварель» снова открывает пункт приема новогодних деревьев – после праздника из собранных елок сделает щепу. В прошлом году ее передали для использования в качестве подстилки в приют для собак.

Срезанные пихты тоже в моде, но очень дорогие. Такая крошка стоит 1300. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Также в моде сегодня новогодние композиции из нобилиса – датской или лиственной пихты. С ним делают букеты, рождественские венки, композиции. Нобилис неприхотливый в уходе и пахнет, как настоящая елка, а места много в доме не занимает. Это еще и отличный подарок друзьям, коллегам и близким. Сейчас с ним делают зимние новогодние букеты в каждой второй цветочной лавке.

Ну и, конечно, не теряет популярности искусственная елка. Если вы купите дорогое, качественное украшение, которые прослужит вам десятки лет, это тоже будет забота об экологии. Правда, на такую елку придется разориться. Та, что похожа не на веник, а на настоящее дерево, стоит от 10 тысяч и в космос. Сегодня за ней не обязательно ехать в магазин, елку можно купить в интернете и заказать доставку.

ЧТО ПОЧЕМ?

Сосна срезанная на елочных базарах – от 450 рублей.

Елка срезанная на базаре – 1500 рублей (около 2 метров).

Елка в аренду – 2600-3000 рублей (до 2 метров) + залог 2000 рублей (его вернут, когда вы сдадите елку в питомник).

Ель срезанная в строительных гипермаркетах – от 900 рублей, пихта - 1500 – 10000 рублей, пихта в горшке (120 см) – 8 тысяч рублей.

Композиции и букеты из нобелиса – 1500 – 5000 рублей.

КАК ВЫБРАТЬ?

Роспотребнадзор по Волгоградской области советует при выборе живой новогодней ёлки смотреть, чтобы был ровный без трещин толстый ствол (не менее 6 см в диаметре), без следов грибка и плесени. Крона должна быть глубокого зеленого цвет без оттенка желтого. Хорошая елка, если у нее одна макушка, иголки не осыпаются, ветки эластичные и прочные. Возможно наличие смолы на стволе. Также ёлочка должна иметь выраженный хвойный аромат (чтоб проверить – разотрите несколько хвоинок в руках).

На искусственной елке хвоя должна крепко держаться. Для этого советуют слегка потянуть и смять веточку – она не должна осыпаться или деформироваться. Не должно быть торчащей проволоки. Безопасная елка не должна иметь химического запаха.

На любое дерево спрашивайте у продавца сертификат. К искусственной должна еще и прилагаться информация о пожарной безопасности.