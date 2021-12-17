Дочь скульптора Петра Малкова: Распиленный памятник морякам стоит помятый уже более 10 лет

Памятник давно в плохом состоянии. Фото: Эдуард Пальгунов

После того, как в Волгограде вандалы распилили и пытались сдать на металлолом часть памятника морякам Волжско-Каспийской флотилии, дочь создавшего его скульптора Петра Малкова от имени ВРОО «Общественный совет по культурному наследию» направила властям Волгограда открытое письмо, в котором подняла проблему состояния произведений монументального искусства в городе.

- Металл возможно деформировать ударом чего-то тяжелого. Памятник стоит помятый, с вогнутыми поверхностями лица, груди, плеча уже более 10 лет. На низкий постамент неизменно залезают любопытствующие. Непрочно прикрепленные гранитные плиты периодически отрываются. К объектам культурного наследия относится захоронение моряков, но не сам памятник. То есть формально как ценность он не рассматривается, средств на его содержание не предусмотрено, - говорится в обращении Ольги Малковой. - Ситуация усугубляется отсутствием соответствующих времени нормативно-правовых документов, регулирующих существование памятников. Не всегда ясно, в чьей зоне ответственности находятся памятники, значительная их часть оказалась бесхозной.

Памятник распилили, чтобы сдать на металлолом. Фото: Эдуард Пальгунов

Памятник морякам - героям Гражданской войны Петр Малков создал в 1987 году. Его установили на братской могиле в Краснооктябрьском районе , которую во время строительства железной дороги перенесли от завода в сквер у проспекта Ленина. В металле запечатлен образ умирающего героя. Для скульптора этот памятник имел особое значение.

Фото: Музей-мастерская Петра Малкова

Ольга Малкова отмечает, что в советское время за многими памятниками ухаживали предприятия, школы, институты, многих из которых уже не существует. Монументы оказались попросту заброшены.

- На территории Волгограда существует нешуточный объем памятников, символический потенциал которого остается явно недооцененным. Это происходит на фоне декларирования идей создания в Волгограде центра патриотического воспитания Всероссийского значения, патриотизм является главным вектором региональной идеологии. Сейчас значительная часть памятников находится в неухоженном состоянии. На сегодняшний момент значительное число памятных мест оказалось в зоне ответственности субъектов самоуправления, однако средства на обследование и реставрацию у них отсутствуют, как и специалисты для проведения этих работ, - заявляют общественники.

Множество созданных талантливыми мастерами памятников в Волгограде утрачены при попытке реставрации. Но родные Петра Малкова все же надеются, что распиленному памятнику морякам повезет, и властям удастся найти квалифицированных специалистов для его восстановления.