Сильные морозы ожидаются в Волгограде с 22 декабря

В Волгоград придет настоящая морозная и снежная зима. Фото: Анастасия ШИПИЦИНА

Волгоградцам надоели бесконечная грязь, слякоть и гололед. Хочется настоящей зимы – морозной и снежной. И она в Волгограде и области будет уже скоро. Скандинавский циклон принесет в регион сильные морозы до 20 градусов и снегопады. Какой будет погода в Волгограде в конце декабря 2021 и на Новый год 2022 рассказали в Волгоградском ЦГМС.

- В ближайшие дни неустойчивая погода с осадками в виде снега и дождя закончится. На европейскую часть и наши южные районы России будет оказывать влияние Скандинавский циклон. В ночь на вторник, 21 декабря 2021, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Температура начнет понижаться, начиная с западных и северо-западных районов. По северу может быть до 10 градусов мороза. В Волгограде и южных районах – минус 2-3 градуса, но в течение дня еще подморозит, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева.

Уже в ночь на 22 декабря 2021 года температура воздуха в Волгоградской области опустится до минус 10-15 градусов, в северных районах подморозит до минус 18. Днем сохранится такая же холодная погода. А 23 декабря в отдельных северных районах при прояснении ударит мороз ниже 20 градусов. Днем тоже будет холодно - минус 10- 15 градусов. При этом в конце декабря Волгоград и область в отдельные дни накроют снегопады. Они будут не сильными, так что город сможет пережить их без транспортных коллапсов.

- Такая зимняя погода сохранится в Волгограде и области до конца декабря. Новогодняя ночь тоже будет морозной. Праздник волгоградцы встретят если не снегом, то с сугробами. – прогнозируют синоптики.

Традиционные туманы тоже должны вскоре закончиться. Волгоградцам пора доставать теплые куртки, варежки, готовить санки и коньки. А пока в выходные и в понедельник Волгоград останется в теплой части Скандинавского циклона. В ближайшие три дня нас ждут температурные качели из плюса в минус, снегодождь, налипание мокрого снега и гололед.