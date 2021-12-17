Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 декабря: заболеваемость идет на спад седьмой день подряд

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 17 декабря Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежедневно большое число жителей Волгоградской области получают положительные результаты тестов на коронавирус. Ковид заставляет находиться в повышенной готовности и строго соблюдать противоэпидемические требования. Тем не менее, в регионе наметилась положительная динамика – уже седьмой день кряду снижается число суточного прироста заболевших. 17 декабря в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 371 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. В последний раз такие цифры были в первой половине октября. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За все время распространения ковида его подхватили 124 779 жителей региона. Жертвой пандемии стали 5 194 волгоградцев. Уровень смертности остается очень высоким, за последние сутки от коронавируса скончались 37 человек.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

С каждым днем растет число выздоровевших после COVID-19. 17 декабря победили болезнь 611 человек. За всю пандемию вылечились 112 467 жителей Волгоградской области.

В России 17 декабря выявили 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах и зафиксировали 1 080 смертей.