Праздник от «Конфетки-Бараночки»!

Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» - это магазины, расположенные в 5 районах города. В них прекрасно сочетаются реальная, а не показная демократичность, и всеми любимое, простое, в тоже время не лишенное изысканности меню, объединение разных кулинарных жанров на одном прилавке.
Вся продукция готовится из качественного местного сырья с использованием современных технологий, которые помогают готовить блюда, ориентируясь на тренды в гастрономии.
Сегодня готовить самому, иногда, дороже, чем покупать готовое в кулинарии. Ты экономишь время на приготовление блюд, не выбрасываешь половину еды, потому что не рассчитал ее количество и тебе не нужно убираться. Пришел домой, разогрел и готово! Остается больше времени на подготовку к празднику, общение с семьей.
К Новому году повара приготовили оригинальные блюда к вашему празднику. Салаты, пироги, рыбу и мясо можно заказать к новогоднему столу или на корпоратив, забрав ее в кулинарии в удобное время.
Не забывайте про главный атрибут праздника- торт. Кондитеры, призеры международных конкурсов, с удовольствием изготовят его для вас в новогодней тематике.
Вы можете оформить заказ на сайте конфеткибараночки.рф, скачав наше приложение или по телефону +7 (906) 404-94-70
В адресную программу доставки входят:
- Ворошиловский,
- Центральный,
- Дзержинский (кроме п. Гумрак, п. Аэропорт),
- Советский (кроме п. им. М. Горького, п. Верхняя Ельшанка),
- Кировский (кроме Авиагородок, 7-ая площадка, Химгородок),
- Краснооктябрьский (кроме микрорайонов Вишнёвая балка и Нижние Баррикады).
Доставка бесплатная при сумме чека 750 рублей. Доставка осуществляется с 9:00 до 20:00
Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» работает для Вас ежедневно с 7.30 до 21.00 по адресам: ул. Мира, 12,
пр. Ленина, 5,
пр. Ленина, 93,
ул. Рокоссовского, 52,
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
пр. Университетский, 21
ул. Новоремесленная, 14
ул. 8-Воздушной Армии, 28
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