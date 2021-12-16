Праздник от «Конфетки-Бараночки»!

Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» - это магазины, расположенные в 5 районах города. В них прекрасно сочетаются реальная, а не показная демократичность, и всеми любимое, простое, в тоже время не лишенное изысканности меню, объединение разных кулинарных жанров на одном прилавке.

Вся продукция готовится из качественного местного сырья с использованием современных технологий, которые помогают готовить блюда, ориентируясь на тренды в гастрономии.

Сегодня готовить самому, иногда, дороже, чем покупать готовое в кулинарии. Ты экономишь время на приготовление блюд, не выбрасываешь половину еды, потому что не рассчитал ее количество и тебе не нужно убираться. Пришел домой, разогрел и готово! Остается больше времени на подготовку к празднику, общение с семьей.

К Новому году повара приготовили оригинальные блюда к вашему празднику. Салаты, пироги, рыбу и мясо можно заказать к новогоднему столу или на корпоратив, забрав ее в кулинарии в удобное время.

Не забывайте про главный атрибут праздника- торт. Кондитеры, призеры международных конкурсов, с удовольствием изготовят его для вас в новогодней тематике.

Вы можете оформить заказ на сайте конфеткибараночки.рф, скачав наше приложение или по телефону +7 (906) 404-94-70

В адресную программу доставки входят:

- Ворошиловский,

- Центральный,

- Дзержинский (кроме п. Гумрак, п. Аэропорт),

- Советский (кроме п. им. М. Горького, п. Верхняя Ельшанка),

- Кировский (кроме Авиагородок, 7-ая площадка, Химгородок),

- Краснооктябрьский (кроме микрорайонов Вишнёвая балка и Нижние Баррикады).

Доставка бесплатная при сумме чека 750 рублей. Доставка осуществляется с 9:00 до 20:00

Народная кулинария «Конфетки-Бараночки» работает для Вас ежедневно с 7.30 до 21.00 по адресам: ул. Мира, 12,

пр. Ленина, 5,

пр. Ленина, 93,

ул. Рокоссовского, 52,

ул. Рабоче-Крестьянская, 18

пр. Университетский, 21

ул. Новоремесленная, 14

ул. 8-Воздушной Армии, 28

Реклама.