«Красный Октябрь» наращивает производство

Фото: ВМК Красный Октябрь

Металлургический завод «Красный Октябрь» пережил непростые времена и вновь занимает лидирующие позиции по производству проката из нержавеющей стали в России. По данным ассоциации «Спецсталь», волгоградское предприятие является ведущим производителем страны в сегменте плоского проката. Завод не просто не просто сохранил лидерство в производстве нержавеющего проката, но и увеличил долю в общем объеме производства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным за 9 месяцев 2021 года ВМК «Красный Октябрь» увеличил выпуск плоского проката из нержавеющей стали на 24,6%. Объем производства вырос с 9,7 тысячи тонн до 12,1 тысячи тонн. При этом, по данным экспертного издания, остальные производители снизили свои объемы производства. Сегодня доля «Красного Октября» в производстве плоского проката составляет 64,3%. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, - показатель вырос на 23,3%.

Только в октябре объем сдачи готовой продукции на металлургическом предприятии составил 12,5 тысячи тонн металлопрокатa. При этом на экспорт было произведено 2,9 тысячи тонн продукции. За месяц «Красный Октябрь» сдал три тысячи тонн нержавеющей стали - 2,4 тысячи тонн никелевой и 562 тонны хромистой нержавейки. На сегодня «Красный Октябрь» является ведущим российским экспортером нержавеющей стали.

АУДИТ УСПЕШНО ПРОЙДЕН

В ноябре «Красный Октябрь» прошел проверку Российского морского регистра судоходства. В цехе контрольных измерений приглашенным экспертам продемонстрировали испытания образцов проката, которые будут поставляться потенциальным заказчикам. Прочность заготовок проверили на разрывных машинах различных мощностей, а затем провели тест на ударный изгиб. Для этого охлажденный до 196 градусов в жидком азоте металл разрезали на «Копре».

Процедура аудита на «Красном Октябре» проходила в несколько этапов. Сначала проверялись функциональность, а затем испытывается листовой и сортовой прокат. Это очень продолжительный процесс, поскольку нужно апробировать целый класс нержавеющей стали. Успешное прохождение процедуры позволило «Красному Октябрю» подтвердить свой статус на рынке судостроительной промышленности.

В сертификате Российского морского регистра судоходства указывается перечень одобренных изделий и материалов, среди которых блюм, заготовка из стали, сляб из стали, прокат сортовой и судостроительной стали различных категорий, прокат из коррозионностойкой стали, листовой прокат, сортовой прокат. Выдают документ на пять лет, однако каждый год завод проходит процедуру подтверждения.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ

На заводе постоянно осваивают новые виды и марки стали, которые находят широкое применение в судостроении, ракетостроении и атомном машиностроении. Благодаря высокой оценке технологий производства, завод имеет широкий круг потребителей в самых разных сферах.

В ноябре «Красный Октябрь» представил свою продукцию на 27-й Международной выставке «Металл-Экспо’2021». Крупнейшее в сфере металлургии мероприятие собрало более 500 ведущих компаний из 28 стан мира. В течение четырех дней потребители и производители вели переговоры, заключали контракты, обменивались опытом и изучали успешные проекты.

Члены делегации завода «Красный Октябрь» провели встречи с потенциальными заказчиками и партнерами, наметили пути сотрудничества и расширения рынка сбыта.

Также на металлургическом форуме продемонстрировали отраслевые ноу-хау, представили перспективные материалы и оборудование, технологии оптимизации производственных процессов, новые виды металлопродукции для автомобилестроения и медицины, и многое другое. Все это позволит волгоградскому металлургическому гиганту наметить перспективы дальнейшего развития и выйти на новый уровень.

- Наша задача в ближайшее время взять сегодняшние показатели за отправную точку и стремиться к их наращиванию. Уже в 1 квартале следующего года мы планируем, что объем сдачи и отгрузки будет увеличен до 17 тысяч тонн, а к концу года планируем выйти на показатель в 20 тысяч тонн, - отметил управляющий директор «Красного Октября» Константин Волков.

РАСШИРЯЕМ КОЛЛЕКТИВ

По данным комитета промышленности, торговли и ТЭК Волгоградской области, на сегодня «Красный Октябрь» занимает 7-е место в регионе по числу сотрудников, 10-е место по объему отгружаемых товаров и 23-е место по сумме уплаченных в консолидированный бюджет региона налогов.

В июне на предприятии на 5% проиндексировали заработную плату сотрудников. Теперь средний заработок на «Красном Октябре» составляет 43 тысячи 346 рублей. При этом средняя зарплата в регионе составляет 38 206 рублей.

В будущем завод планирует расширить рынки сбыта, развивать межотраслевую кооперацию, продолжать модернизацию цехов. Для этого ему понадобятся высококлассные специалисты.

На сегодняшний день на «Красном Октябре» трудятся 3300 лучших специалистов своего дела. Руководство предприятия приняло решение об увеличении штатной численности в 2022 году до 3600 человек. Сейчас металлурги активно принимают в свои ряды новых профессионалов рабочих специальностей.