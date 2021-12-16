«Я теперь все умею!»: волгоградец рассказал, как принимал роды у жены в машине

Волгоградка родила близнецов в машине по пути в роддом, а муж ей помогал. Фото: личная страничка в соцсетях героев публикации.

Пока 32-летняя Дарья рожала на заднем сидении машины первого малыша, ее 41-летний супруг выжимал педаль газа, надеясь успеть в роддом. Ведь на подходе был второй. Но роды пришлось принимать прямо на парковке. И это не кадры из фильма, а настоящая история, которая случилась с супругами Дарьей и Максимом Саблиными из Фролово Волгоградской области 15 декабря. Вообще близнецов ждали к Рождеству, но малыши решили, что их история появления на свет должна быть необычной. Например, чтобы папа принимал роды.

Дарья и Максим рассказали «КП-Волгоград», как им удалось без помощи медиков родить двух здоровеньких мальчишек, какие чувства испытывали супруги и как этот случай скрепил их отношения.

«ТЕПЕРЬ Я ВСЕ УМЕЮ»

Утро 15 декабря не предвещало ничего необычного: дочки 8 и 10 лет проснулись в школу, глава семейства Максим – на работу, а Дарья готовила всем завтрак. Близнецов ждали к только Рождеству, но мальчишки решили преподнести родителям новогодний сюрприз.

- О том, что у нас родятся сразу двое сыночков я узнала на 15-й неделе беременности на скрининге. Мы были очень удивлены – в семье раньше не было близнецов. Беременность протекала обычно, чуть тяжелее, чем с девочками, но в целом нормально, - рассказала Дарья. - Врачи ставили ПДР на 7 января. По плану я должна была 16 декабря лечь в перинатальный центр №2 и там готовиться к родам. Так как двойня, необходимо было находиться под наблюдением врачей. Но у малышей были другие планы, - улыбается Дарья.

Схватки начались неожиданно. Срочно вызвали бабушку, пока та ехала успели доесть бутерброды и собрать вещи.

- Говорю мужу: «Я рожаю». Он вообще очень спокойный человек, но немного удивился. Я не паниковала, была уверена, что до роддома доеду, еще и там буду какое-то время рожать, - вспоминает теперь уже многодетная мама.

Расстояние от Фролово до Волгограда, куда Саблины и поехали на роды, 144 километра. Два часа езды без пробок. По пути вызвали «скорую», чтобы медики выехали на встречу, но из-за пробок состыковаться на посту ДПС, как планировалось изначально, не вышло. Сказали – езжайте до Волгограда.

- Пришлось, конечно, ехать быстро. Волнение было, но Даша у меня молодец – держалась отлично. И я тоже по дороге был спокоен, - вспоминает вчерашний день 41-летний отец-герой Максим.

Родители миновали Иловлю, и у Дарьи отошли первые воды. Вот тогда стало понятно – не успеют, придется самим.

- Когда супруга сказала, что она родит раньше, я прибавил скорость. Мы только въехали в город, как смотрю – Даша полезла на заднее сидение. Прямо на ходу. Говорит: «Не останавливайся».

У женщины начались потуги. Так как это не первые роды, она прекрасно знала, что длятся они недолго, нужно быть готовой.

- Я перепрыгнула назад и сняла одежду - появилась головка. Опыт у меня был. Я помнила, что нужно сильно тужиться, чтобы не задушить ребенка. Муж этого очень испугался! Я была спокойна. Я очень старалась все сделать правильно, ведь от этого зависело многое. Наверное, действовала инстинктивно, знала, как лучше. Вот так, на заднем сидении, я родила первого малыша, - продолжает Дарья.

Первый крик. Мама укутала младенца в полотенце. Папа в это время искал место для парковки. Кстати оказался карман у одного из магазинов по проспекту Жукова. Там отошли вторые воды.

- Я был в шоке, но смотрю – жена чувствует себя нормально. Она всем руководила, говорила, как и что делать. Я просто слушал и выполнял. Она мне помогла собраться, включить холодную голову и оказать максимальную помощь. Я взял сынишку на руки. Параллельно позвонил в экстренные службы. Мне сказали, пуповину не трогать, то есть пришлось держать малыша ближе к маме. Сыночек дышал, это было главное. Жена рожала второго. Я даже не представляю, как ей было тяжело!

Десять минут казались вечностью.

- Второй малыш появился на свет быстро. Все было хорошо, я это видела и чувствовала. Я также укутала его, и мы стали ждать врачей. Больно ли было? Я не помню, так как поначалу я находилась в небольшом шоке, - признается Дарья.

Врачи, приехавшие через пять минут после двойных родов, оказали необходимую помощь и уже в палате вручили новоиспеченным родителям двух сыночков весом 2770 и 2520 граммов. Здоровых, крепких.

- Я самый счастливый отец в мире! По пути домой включил музыку и не мог нарадоваться. Принять роды у жены, первым увидеть своих сыновей и первым взять их на руки – это огромное счастье. Теперь я все умею! – в голосе Максима такое неподдельное счастье, что вместе с ним от всей души радуешься этому чуду.

Посыпались поздравления. «Ты – герой!» - хвалили близкие. «Молодец мужик!» - пишут в соцсетях. Несомненно, и Дарья – настоящая героиня. А вообще супруги – очень позитивные, приятные люди, для которых семья – это главное. И это чувствуется.

- Сестрички ждут братиков, они очень рады, что теперь им будет с кем понянчиться. Теперь у нас большая, дружная семья. А малышам, когда вырастут, обязательно расскажем историю их появления на свет. Такое не с каждым случается!

Сейчас многодетная мама Дарья находится в роддоме. Малыши спят, кушают, у них все хорошо. Кстати, имена родители уже выбрали - Тимофей и Никита.

- Состояние роженицы удовлетворительное, роды прошли без осложнений, - уточнили в облздраве.