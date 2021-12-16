Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 декабря: 39 смертей за сутки

Заболевших с каждым днем все меньше. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сегодня в Волгограде и области кривая коронавируса стабильно идет вниз. За прошедшие сутки подтвердили диагноз тестами у 375 человек, накануне было 382 заболевших. Общее число заразившихся перевалило за 124,4 тысячи человек и по этому параметру регион на 15-м месте в России. При этом снова зафиксирован максимум смертей от COVID-19 – 39 летальных исходов за сутки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 декабря 2021 года.

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На сегодня самым молодым среди умерших стал 43-летний волгоградец. Согласно данным федерального оперштаба, всего за время пандемии коронавируса от инфекции и ее последствий скончались уже 5157 жителей Волгоградской области. Еще тысячи умерших в ковидных госпиталях в статистику не вошли, так как основной причиной смерти у них признали другие заболевания.

Зато продолжает радовать статистика по числу выздоровевших после ковида волгоградцев. За сутки их количество в полтора раза превысило число новых заболевших. Поправились сразу 594 человека, всего закрыли больничные листы после COVID-19 почти 112 тысяч жителей региона. На лечении в ковидных госпиталях и поликлиниках сейчас 7395 пациентов.

Жизнь продолжается, волгоградцы готовятся к новогодним праздникам и встрече гостей. Тем временем, в регионе продлили срок действия ограничений по коронавирусу. Список запретов практически не изменился.