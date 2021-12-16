Новый год и Рождество 2022 в Волжском: программа праздничных мероприятий

Новый в Волжском отметят на улицах и в парках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В программе праздничных мероприятий на Новый год 2022 и Рождество в Волжском более 40 событий – выставки, квесты и праздник открытия елок, забег Дедов Морозов и развлечения под бой курантов в новогоднюю ночь. Массовых гуляний из-за ограничений по коронавирусу не будет, часть событий пройдет онлайн, но развлечения на свежем воздухе все же будут. «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное и куда сходить на Новый год 2022 и на зимних каникулах в Волжском с ребенком, с друзьями или всей семьей.

18 декабря 2021 с 12.00 в Волжском впервые устроят праздник открытия новогодних елок в парках «Гидростроитель», «Волжский», «Новый город», на площади Танича и у ФОКа «Русь». Для детей пройдут развлекательные программы с играми и конкурсами.

25 декабря 2021 в 12.00 в парке «Волжский» пройдет забег Дедов Морозов, а в 16.00 на парапете ДК «Октябрь» устроят музыкальный конкурс новогодних перепевок. Также с этого дня в Волжском будут отмечать «Новый год во дворе» по всему городу, а в поселке Краснооктябрьский откроют каток на улице Луганской, если будет мороз.

26 декабря 2021 в 13.00 откроется каток в ФОКе «Русь», будет и развлекательная программа. 29 декабря 2021 праздник отметят на катке «Космос», остается надеяться, что погода не помешает.

Зарядиться праздничной атмосферой жители Волжского с середины декабря могут в историко-краеведческом музее на выставке «Новогоднее фотоателье».

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 31 ДЕКАБРЯ 2021 - 1 ЯНВАРЯ 2022 В ВОЛЖСКОМ

Новый год в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Волжском отметят в парках с 1.00 до 3.00. В праздничной программе мероприятия в парках «Волжский», «Гидростроитель», у КМЦ «Юность» и на площади Танича в 18 мкр, у ФОКа «Русь», а также в парке «Семейный» поселка Красноооктябрьский.

РОЖДЕСТВО 2022 В ВОЛЖСКОМ

Во время зимних каникул в Волжском можно сходить на интерактивные программы, которые пройдут с 2 по 9 января 2022 на площадке у дворца творчества «Русинка», а также в поселке Краснооктябрьский.

6 января 2022 в Волжском устроят рождественские спортивные забавы на катке «Космос».

7 января 2022 Рождество Христово в Волжском отметят на елке в ДК «Октябрь», праздник подготовят совместно с Волжским благочинием.

Программа дополняется.