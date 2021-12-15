Уже лучше, но проблемы еще есть: страховщики рассказали о ситуации с мошенничеством в автостраховании Волгоградской области

Около 20% волгоградских водителей ездят без полиса страхования ОСАГО Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область не первый год входит в число проблемных регионов, где далеко не все в порядке в сфере автострахования. Многочисленные случаи мошенничества в связи с автоподставами и недобросовестными аварийными комиссарами в конечном счете ставят под удар водителей. Из-за убытков страховых компаний в области высокие тарифы на полисы ОСАГО, что вынуждает автомобилистов нарушать правила и ездить без них. Однако в последние месяцы ситуация в регионе улучшилась. На этом сошлись волгоградские страховщики и представители Российского союза автостраховщиков на пресс-конференции.

ЕСТЬ ПРОГРЕСС

Каждый регион в России входит в рейтинг, оценивающий ситуацию в сфере автострахования. Волгоградская область является одним из аутсайдеров, находясь в «красной зоне» проблемных субъектов. Тем не менее, прогресс есть. Еще в июне регион занимал 12-е место, сейчас он улучшил свою позицию на 5 пунктов – опустился на 17-ю строчку. Чем ниже субъект в рейтинге, тем лучше. Заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что число случаев мошенничества в автостраховании начало уменьшаться после межведомственного совещания в регионе с участием страховщиков, правоохранителей и властей. За 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза сократилось количество случаев с признаками страхового мошенничества в ОСАГО. Это позволило страховым компаниям терпеть меньшие убытки.

- Страховые компании в лучшем случае работают с небольшой прибылью или в ноль, что показывает хороший результат. ОСАГО – достаточно сложный и социальный продукт, поэтому убыточность обычно составляет около 100%. Мы надеемся, что следующий год будет плодотворным и Волгоградская область выйдет из «красной зоны», - рассказал Сергей Ефремов.

Эксперты уверены, что невозможно разом решить имеющиеся проблемы и нормализовать обстановку в автостраховании в Волгоградской области. Поэтому стоимость полисов ОСАГО волгоградских автомобилистов пока не радует.

- Мы понимаем, что к нам приходит человек из Волгограда. Соответственно большая вероятность того, что убыточность по полису будет высокая из-за «красной зоны», поэтому мы определяем самую высокую ставку, – добавил заместитель генерального директора компании «Альфа-страхование» Алексей Артамонов.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМНОСТЬ РЕГИОНА?

Автостраховщики выделяют две главные проблемы в регионе – это автоподставы и аварийные комиссары-мошенники. С первой «головной болью» после 2017 года удалось более-менее разобраться после громких уголовных дел.

- Есть очевидная проблематика классификация ДТП на подставных и неподставных. Волгоградская область демонстрировала в 2016-2017 годах большое число ДТП, которые по своим очевидным признакам имели статус подставных. После 2017 года началось искоренение. Хотя я не скажу, что число подставных ДТП раньше было больше. Вопрос в том, что злоупотребление правом и возможностями определенной группой лиц существенно ухудшало экономику деятельности на территории Волгоградской области, - отметил заместитель генерального директора «ВСК», руководитель волгоградского филиала страховой компании Иван Колесов.

Кроме того, есть аварийные комиссары, которые занимаются исключительно выбиванием денег со страховых компаний.

- Очень часто использовалась недобросовестная практика аварийными комиссарами, которые приезжали на место происшествия, и предлагали свои услуги. Также предлагалось заключение договоров уступки права требования, с которыми потом определенные автоюристы шли в суды и требовали возмещение за услуги аварийных комиссаров, которые составляли больше 10 тысяч рублей, иногда доходило до 50 тысяч рублей. Страховые компании несли серьезные убытки за услугу, которая не включена в ОСАГО. Это дополнительная опция, которая должна оплачиваться самостоятельно, - рассказал Сергей Ефремов.

Большие убытки автостраховщиков в Волгоградской области заставляют устанавливать максимальные тарифы на полисы ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СТРАХОВЩИКИ СОВЕТУЮТ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ

Дорожно-транспортное происшествие всегда стресс, как для его виновника, так и для пострадавшей стороны. Поначалу некоторые водители теряются, не понмая, что именно им нужно предпринять. В итоге они вызывают аварийных комиссаров. Для чего?

- Деятельность аварийного комиссара формально – это заполнение извещения о дорожно-транспортном происшествии. Аварийный комиссар не имеет полномочий, связанных с установлением виновных или проведением каких-либо экспертиз. Очевидно, что любой житель нашего региона в состоянии по написанному на обратной стороне бланка извещения заполнить его, никого не дожидаясь, и обратиться в страховую компанию, - подчеркнул Иван Колесов.

Кроме того, при аварийной ситуации можно обратиться в свою страховую компанию, позвонив по телефону колл-центра, указанного на обратной стороне полиса ОСАГО. Специалисты подскажут, что водителю нужно сделать после случившегося ДТП.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВОДИТЕЛЬ НЕ ОФОРМЛЯЕТ СТРАХОВКУ

Из-за существующих высоких цен на ОСАГО некоторые волгоградцы решаются на нарушение правил. Они ездят за рулем без страховки, за что могут нарваться на штраф, если их остановят сотрудники ГИБДД. Также при ДТП добросовестный автомобилист, у которого есть полис ОСАГО, останется без компенсации, даже если он окажется пострадавшим, но у другого водителя страховки нет. Есть примерная цифра волгоградцев, которые ездят незастрахованными.

- Точной информации нет, мы можем сравнивать между собой какие-то параметры, например, количество заключенных договоров ОСАГО и количество зарегистрированных транспортных средств. Разница между этими двумя показателями не дает конкретной оценки. Мы оцениваем экспертно: порядка 20% транспортных средств на территории Волгоградской области ездят без полисов ОСАГО. Это высокая цифра, - отметил заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков Сергей Ефремов.

ПОЛИС ОСАГО МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ?

Если в Волгоградской области мошенничество в автостраховании продолжит искореняться и регион покинет «красную зону», то это приведет к снижению тарифов на полисы ОСАГО. Автостраховщики даже дают хороший прогноз на следующий год.

- Прогнозы достаточно оптимистичные. По тем страхователям, которые заключали у нас договоры в 2021 году, мы прогнозируем не повышение или снижение тарифов. По новым клиентам мы будем рассматривать в индивидуальном порядке. Возможно будет снижаться число водителей, которые попали в группу 20% незастрахованных, - сообщила представитель компании «СОГАЗ» Ольга Трушкова.

Ценообразование на страховку будет прямо зависеть от снижения финансовой нагрузки, которую автостраховщики несут из-за мошенничества.