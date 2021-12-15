Уехавший в Канаду юрист из Волжского открывает свой онлайн-кинотеатр премьерой документалки про Сашу Петрова

Снимать кино Давид мечтал с детства. И уехал за своей мечтой в Канаду. Фото: Екатерина СИМОХИНА

9 лет назад Давид Варданян читал лекции в гуманитарном институте города Волжского в Волгоградской области и работал в местной юридической фирме. Сегодня наш земляк открыл собственный онлайн-кинотеатр stories.stream в Канаде. В это воскресенье, 19 декабря у Давида премьера: на его стриминге выходит документальный сериал собственного производства «Вопреки» (в оригинале - "Под давлением", Under Pressure). Главный герой восьмисерийного фильма – самый популярный и востребованный сегодня российский актер Саша Петров.

- Прежде чем приступить к съемкам, Саша поставил нам только одно условие – чтобы никакой постановки. Нам разрешено было снимать его где угодно и за каким угодно занятием. Никаких фильтров, никаких ограничений, - говорит Давид Варданян.

Это второй эпизод сериала, первый Давид снимал в Волгограде, там главный герой – создатель креативного агентства TutkovBudkov Дмитрий Тютьков. Давид решил сделать историю, как люди создают себя с нуля.

- Идея сериала такая: найти людей по всему миру, которые вопреки всему построили что-то невероятное. По сути, свою мечту. Вторым таким героем и стал Саша Петров.

- Помимо того, что он лучший актер в России, и у него есть амбиции покорить Голливуд, Саша - скромный прямой парень из маленького городка в Ярославской области, - говорит Давид.

С 2019 года авторы сериала неотступно сопровождали Сашу Петрова везде. Материал был собран уже давно, много времени пришлось потратить на юридические моменты, получение авторских разрешений на каждый фрагмент из фильмов, интервью и т.д. И вот через 4 дня сериал будут доступен зрителю по всему миру. Давид говорит, что планируется премьера в домашней обстановке с Александром Петровым.

"Фильм столь же честный, дерзкий и непредсказуемый, как его главный герой". "Таким Сашу Петрова вы ещё точно не видели", - говорится в синопсисе к сериалу.

- Почему я начал снимать документалки? Потому что это тот жанр кинематографии, который я терпеть не мог всегда, который мне казался скучным, неправдивым, там слишком много голоса автора и нет места для аудитории, чтобы самой прочувствовать историю. Поэтому я постарался создать тот сериал, который я бы сам хотел посмотреть, и нам кажется (и мои коллеги и в Америке, и в России это подтверждают), у нас получилось, - говорит Давид Варданян.

Напомним, Давид в 10 лет переехал с родителями в Волгоградскую область, там окончил школу, институт и продолжил дело семьи – стал юристом. При этом он всегда мечтал снимать кино, и его первую работу даже показывали в кинотеатре Волжского. В один прекрасный день Давид понял, что если сейчас не уедет, его мечта никогда не сбудется. И улетел в Канаду, открыв свою продакшн-студию.