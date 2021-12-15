Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 декабря: смертность не снижается

За сутки в регионе снова 36 ковидных смертей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области продолжает потихоньку снижаться. На сегодня в регионе подтвердили ковид у 382 человек. Еще десять дней назад заразившихся было на 50 больше. Тем не менее, Волгоградская область все еще на 15-м месте в стране по общему количеству заболевших COVID-19 - на сегодня подхватили инфекцию уже более 124 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 декабря 2021 года.

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По данным федерального оперштаба, выздоровевших накануне было гораздо больше, чем заболевших коронавирусом. Закрыли больничные за последние сутки 582 волгоградца. Всего смогли одолеть ковид 111,2 тысячи жителей региона. При этом смертность не падает. На сегодня коронавирус убил еще 36 человек, практически каждый день среди умерших есть молодые люди. За все время пандемии в Волгограде и области зарегистрировали 5118 летальных исходов, где основной причиной смерти стал COVID-19.

Тем временем, в Волгограде и области продлили срок действия ограничений по коронавирусу. Список запретов практически не изменился. Жители готовятся встречать Новый год с QR-кодами.

В Волгограде на этой неделе началась проверка второй по счету областной больницы, которая работала ковидарием. И сразу последовали кадровые решения.