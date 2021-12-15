Тщательному досмотру подвергся самолет "Аэрофлота". Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью волгоградский аэропорт получил сообщение о минировании прибывшего из Москвы самолета. Рейс «Аэрофлота» прилетел по расписанию 15 декабря в 0.45. Как только поступила информация о возможном взрывном устройстве на борту «Airbus», была проведена тщательная проверка самолета. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта и линейного отделения полиции провели в установленном порядке встречный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и почты. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

- После проведения всех необходимых и обязательном в данном случае процедур информация о минировании не подтвердилась, - отметили в аэропорту.

После завершения всех проверок волгоградская воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию авиакомпаний.

Отметим, 14 декабря в волгоградском аэропорту вынужденную посадку совершил рейс, летевший из Краснодара в Архангельск. Стало плохо находившейся на борту 71-летней пассажирке. 30 ноября в Волгограде из-за технических проблем сел самолет, направлявшийся из Нижневартовска в Минеральные Воды.