В Волгограде более 1800 человек обрабатывают дороги, дворы и тротуары от гололеда

Коммунальщики обрабатывают дворы и тротуары песко-соляной смесью. Фото: мэрия Волгограда.

Со вчерашнего вечера на Волгоград обрушился ледяной дождь. Дороги и тротуары стали такими скользкими, что ездить и ходить по ним стало проблематично. Небесная канцелярия подготовила для дорожных и коммунальных служб первый зимний сюрприз – осадки шли практически всю ночь и не прекратились к утру. Основные магистрали города-героя и тротуары всю ночь обрабатывали противогололедными реагентами. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, с утра 15 декабря на обработку улиц, дворов и тротуаров вышли 1800 человек.

Фото: мэрия Волгограда.

Важно растопить лед не только на проезжей части, но и на тротуарах. Если автомобилисты успели переобуться к непогоде, то пешеходам в обычной обуви передвигаться по скользкой поверхности непросто и долго.

- С раннего утра к данной работе подключились дворники УК и ТСЖ. На придомовых территориях должны быть обработаны реагентами площадки перед входом в подъезды, тротуары и внутриквартальные проезды, - рассказали в администрации.

И хоть коммунальщики трудятся с самой ночи, из-за непрекращающихся осадков приходится обрабатывать поверхности повторно.

Фото: мэрия Волгограда.

- Работы проводятся в каждом районе города – дежурные бригады трудятся непрерывно, по очереди сменяя друг друга, - отметили власти.

Параллельно дорожники МУП «Северное» и «ДСЭР Советского района» засыпают магистрали песко-соляной смесью. В общей сложности в работе задействовали порядка 150 единиц спецтехники.

- На дороги отсыпано свыше 1200 тонн песко-соляной смеси и порядка 50 тонн раствора бишофита, - резюмировали в администрации города-героя.

Фото: мэрия Волгограда.

Общественный транспорт также всю ночь курсировал, чтобы на контактной сети не образовалась наледь. Таким образом МУП «Метроэлектротранс» работает в штатном режиме.

А гололедица будет ближайшие дни. Как передают синоптики регионального Гидрометцентра, до конца сегодняшнего дня, а также 16 и 17 декабря в Волгограде будет ледяной дождь, морось, снежные зерна. Из-за перепадов температур (ночью до -3 градусов, а днем до +2) ожидаются гололедно-изморозевые явления.

Водителей настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения! Даже зимние шины не уберегут от дорожного происшествия, если не соблюдать скоростной режим.