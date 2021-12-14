Ситиматик-Волгоград пояснил итоги проверки прокуратуры

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Деятельность, связанная с начислением платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, входит в обязанности расчетного агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Cогласно действующему законодательству в сфере обращения с персональными данными, сведения, на основе которых рассчитывается размер платы за услугу «Обращение с ТКО» и формируется платежный документ, могут быть получены регоператором либо из открытых источников – в частности ЕГРПН (в случае наличия данных), либо на основании заявления самого потребителя. Однако единственно реально работающим механизмом является предоставление данных или их корректировки именно от самого потребителя или от его родственников (в том случае, если потребитель умер), поскольку в открытых источниках объем информации минимальный и обновляется со значительными задержками.

В связи с этим, ООО «Ситиматик-Волгоград» постоянно проводится разъяснительная работа с потребителями по необходимости актуализации данных. Более того, согласно Постановлению Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», предоставление достоверных сведений для расчета платы входит в обязанность потребителей.

Для своевременного внесения корректировок мы рекомендуем по всем вопросам, связанным с начислениями, обращаться напрямую в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» через личный кабинет на официальном сайте или по телефонам, указанным на платежных документах. В свою очередь в отношении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» регоператором будут усилен контроль за качеством оказываемой услуги.