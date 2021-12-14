Волгоградскому отделению Фонда социального страхования – 30 лет

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 16 декабря отмечает 30-летний юбилей своей деятельности. На круглом столе специалисты подвели итоги уходящего года и рассказали о новшествах в предоставлении госуслуг.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

- Социальное страхование имеет большое значение для работающего населения. Очень важно, чтобы в период болезни, рождения ребенка или в других случаях временной нетрудоспособности работник не остался без средств и мог получить гарантированные пособия.

В нашей стране социальное страхование зародилось более 100 лет назад. Структура организации менялась, но основная цель несмотря на революцию, войны и другие исторические перемены, оставалась неизменной.

До 1990-х годов социальное страхование осуществлялось под управлением профсоюзов. В РФ Фонд социального страхования как самостоятельная структура действует с 1991 года. И спустя 30 лет деятельности работники регионального отделения могут с уверенностью сказать, что задачи по социальному страхованию работающих граждан в регионе успешно выполняются.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ТСР…

Инвалиды, нуждающиеся в средствах реабилитации (ТСР) теперь могут получить их при помощи электронного сертификата. Работает он как банковская карта и позволяет оплатить товар из программы реабилитации. При этом средства на оплату поступают напрямую продавцу. До этого для получения той же трости нужно было делать заявку и ждать закупки отделением ФСС, либо купить самому и по заявлению получить компенсацию расходов.

Павел Гладких:

- Перечень ТСР достаточно большой и разнообразный. К примеру, граждан с инвалидностью по зрению, кроме тростей, тифлофлеш-плееров, тонометров, термометров с речевым выходом, мы обеспечиваем собаками-проводниками, включая выплату компенсаций на их содержание и ветеринарное обслуживание. С расширением использования электронного сертификата в приоритете окажется индивидуальный подход к выбору ТСР, а работа по заключению госконтрактов на обеспечение сократится.

…И БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

С 1 января 2022 года (ФСС) перейдет на проактивную систему назначения и осуществления выплат по листкам нетрудоспособности, а больничные листы будут выдавать только в электронном виде.

Елена Демедюк, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

- Мы прощаемся с бумажным вариантом листка нетрудоспособности и переходим на новый вид взаимодействия, который облегчает порядок прохождения документов. На сегодня Волгоградская область занимает 25 место в России по выдаче электронных больничных. В регионе 188 медорганизаций имеют право оформлять листки нетрудоспособности, до конца года на электронный больничный перейдут те единичные организации, которые еще работают с бумажным листком. Работодатели должны довести до своих сотрудников информацию о переменах.

ИТОГИ ГОДА

Павел Гладких:

- Число страхователей по итогам 9 месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го уменьшилось на 2% и составило 40 167. Среднесписочная численность работающих снизилась на 0,7% и составила 568 127 человек, при этом занятых на опасных и вредных работах стало на 4% меньше - 96 846 человек. Общий фонд заработной платы по региону увеличился на 4,2%. Размер среднемесячной зарплаты вырос на 5% и составил 32 035,06 рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Волгоградской области за 9 месяцев 2021 года:

4,6 млрд руб. - доходы по двум видам обязательного соцстрахования, выросли на 6,8%.

10,3 млрд руб. - расходы бюджета - это 85,6% утвержденных ассигнований,

72,3% - рост расходов из-за антиковидных мероприятий.

Направлено на оплату пособий:

4,1 млрд руб. - по временной нетрудоспособности.

941 млн руб. - по уходу за ребенком до 1,5 года.

690,8 млн руб. - по беременности и родам.

127,8 млн руб. - при рождении ребенка.

6 млн руб. - на погребение.

698,4 млн руб. - расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

10 799 инвалидов обратились за ТСР и возмещением расходов;

393 млн руб. направлено, в том числе 283 млн рублей - на обеспечение, 110 млн рублей - на выплату компенсаций.

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