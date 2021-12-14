Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 декабря: за сутки 387 новых заболевших и 35 смертей

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 14 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 14 декабря коронавирусом заболели 387 человек, об этом «КП-Волгоград» сообщили в федеральном оперативном штабе. Продолжается тенденция по снижению прироста новых случаев ковида. При этом по-прежнему нет уменьшения числа смертей от COVID-19 за сутки, сегодня зафиксировали 35 летальных исходов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 14 декабря подтвердились 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах – такие цифры в последний раз фиксировались в первой половине октября. Смертность по стране не снижается, сегодня жертвами коронавируса стали 1 145 россиян.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За все время распространения ковида им заболел 123 651 волгоградец. Смертельным оказался вирус для 5 082 жителей региона. Вылечились от коронавируса в Волгоградской области 110 680 человек. За последние сутки выздоровели 564 пациента.