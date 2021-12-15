Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка?

Фото: Влад КОМЯКОВ

Города украшаются новогодней иллюминацией, а мы ломаем головы над подарками близким людям. И уже совсем скоро будут бить куранты, даря надежды на исполнение самых заветных желаний уже в 2022 году. Но ведь и уходящий год подарил много важного и полезного. Мы учимся ценить своё время, меньше тратить его на рутинные задачи. А помогает в этом СберБанк. Предлагаем вспомнить лайфхаки от Сбера, которые могут помочь облегчить жизнь и сэкономить время.

Переходи на «цифру»

Сейчас большинство банковских продуктов и услуг можно получить или оформить онлайн. И это первое, что можно взять на вооружение. Конечно, всегда можно прийти в офис банка, чтобы получить личную консультацию или оформить сложный банковский продукт, например, ипотеку. Но самые обычные операции, такие как денежные переводы или оплата штрафов, можно сделать онлайн. Для этого у СберБанка есть интернет-банк и мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Там можно совершать платежи, не выходя из дома или офиса. Пользоваться им можно на смартфоне с помощью мобильного приложения или на компьютере через интернет-версию.

Доверяй QR

Сегодня про QR-код говорят много, но в СберБанке его стали использовать еще до того, как это стало мейнстримом. В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно оплатить большинство услуг, и чтобы этот процесс сделать более быстрым, проводите оплату по QR-коду. Для этого нужно зайти в приложение «СберБанк Онлайн» на смартфоне, в разделе «Платежи» нажать «Оплатить по QR или штрихкоду». После этого включится камера, её надо навести на QR-код, расположенный на квитанции. Все данные из квитанции автоматически подгрузятся, и останется только нажать кнопку «Оплатить».

Оплачивать таким образом можно и услуги ЖКХ, и штрафы в ГИБДД, и учебу в вузе или, например, в музыкальной школе. А молодые родители могут в «СберБанк Онлайн» оплачивать услуги детского сада. Это просто, удобно и безопасно.

Автоматизируй привычные процессы

Каждый месяц мы оплачиваем сотовую связь, интернет, услуги ЖКХ и другие платежи. И СберБанк может все эти процессы автоматизировать. Для этого нужно подключить функцию «Автоплатеж» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». И каждый месяц в выбранный вами день с вашего счета будут списываться средства для оплаты конкретных услуг. А за сутки до списания платежа будет поступать напоминание об этом. И при необходимости платеж можно будет отменить.

Забирайте лайфхаки от Сбера в Новый год! А начать ими пользоваться можно уже сейчас, чтобы встретить 2022 без лишних хлопот.

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам — держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. За операции через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» может взиматься комиссия. Сканирование штрихкода доступно не для всех типов счетов и зависит от технических возможностей поставщика услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Размер комиссий, имеющиеся ограничения и иную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на www.sberbank.ru,

Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.

Смартфон (от англ. языка Smartphone - умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера. QR код «от англ. Quick Response Code - код быстрого реагирования – это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. Лайфхак (от англ. языка языка «lifehack», дословный перевод «взлом жизни», употребляется в молодежном сленге) - это стратегии и методики, взятые на вооружение для того, чтобы более эффективно управлять своим временем и повседневными задачами. Онлайн (от англ. языка online — «на линии») - функционирующий только при подключении к Интернету. Мейнстрим (от англ. языка mainstream — «основное течение») — преобладающее направление в какой-либо области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка времени.

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