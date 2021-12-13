Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 декабря: снижение заболеваемости не уменьшает число смертей

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 13 декабря
Фото: Артем КИЛЬКИН
Второй день в Волгоградской области прирост новых случаев коронавируса составляет меньше 400, заболеваемость продолжает снижаться. 13 декабря COVID-19 подтвердился у 393 человек, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Сегодня регион занимает 21-е место в стране по числу новых заражений. Если уровень заболеваемости становиться ниже, то смертность по-прежнему остается высокой. В понедельник от ковида скончались 36 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 декабря 2021 года.
Статистика ковида в Волгоградской области по данным "Яндекса"
За всю пандемию в регионе ковид подхватили 123 264 волгоградцев. Волгоградская область по общему число заболевших занимает 15-е место в России. Погибли от коронавируса 5 047 жителей региона.
Статистика портала стопкоронавирус.рф
За 2 предыдущих дня выписка с выздоровлением в Волгоградской области по численности уступала количеству новых случаев коронавируса. За прошлые сутки вылечились 367 волгоградцев. Всего победили вирус 110 116 жителей Волгоградской области.
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