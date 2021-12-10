«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Почетными гостями мероприятия стали президент российской академии общественных связей Виталий Расницын и директор международного фонда технологического развития Вадим Куликов. Компании предоставили на конкурс результаты внедрения передовых технологий, которые направлены на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации производства и его эффективности на практике.

По итогам конкурсного отбора национальной премией «Приоритет-2021» были отмечены предприятия, показавшие наиболее яркие достижения в разработке, внедрении и продвижении передовых отечественных технологий.

В числе победителей - дочернее предприятие российского бизнесмена Андрея Мельниченко «ЕвроХим-ВолгаКалий», представившее на конкурс проект разработки имиджевой стратегии.

Решающим критерием высокой оценки экспертов выступило продвижение в информационном поле лучших управленческих решений, направленных на повышение имиджа рабочих профессий, внедрение современных технологий при строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Одно из последних таких решений - подключение к сети WI-Fi всех комбайнов «Урал 20Р» Рудника. Именно по WI-Fi можно оперативно отследить состояние техники, тем самым повысить надежность комбайновых комплексов, качество учета простоев, снизить производственные потери и повысить производительность работы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Эксперты также отметили положительный опыт «ЕвроХим-ВолгаКалия» в создании новых форматов отражения достижений компании в информационном пространстве региона. В числе современных медийных инструментов, которыми успешно пользуется предприятие, - виртуальный тур, разработанный на базе Гремячинского горно-обогатительного комбината. В онлайн путешествии по промплощадке комбината можно осмотреть важнейшие объекты ГОКа и получить сведения об основных производственных процессах комбината.

Экспертный совет национальной премии особо отметил успешную реализацию проекта «Котельниково – земля героев», который осуществляется при активном участии «ЕвроХим-ВолгаКалия».

«Участие и победа в национальной премии «Приоритет-2021» - большая заслуга всей команды «ЕвроХим-ВолгаКалия». Для нас стать победителем премии - равнозначно входу в клуб региональных и федеральных отраслевых лидеров по инвестированию ресурсов в разработку инновационных продуктов», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.