Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 декабря: заболеваемость и смертность идут на спад

Актуальная статистика коронавируса на 18 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области остается непростой, но контролируемой. Благодаря активной массовой вакцинации заболеваемость коронавирусом пошла на спад. 18 декабря оперативный штаб РФ сообщил о 366 случаях инфицирования, что на 1,3% меньше предыдущих показателей. В России в эти сутки выявили 27 434 COVID-19 в 85 регионах. Регион занимает 22-е место по распространению вируса. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 декабря 2021 года.

Всего в стране по нарастающей ковид выявили у 10 186 823 человек, в Волгоградской области инфекцию подхватили 125 145 жителей.

- Также за сутки зафиксировано 1 076 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 296 180 человек, - сообщили в оперштабе.

В Волгограде и области 18 декабря умерли 35 человек (-5,3%), за все время - 5 229 жителей. Смертность немного пошла на спад. Улучшаются показатели лечения: за сутки врачи выписали 628 пациентов, что вдвое превышает статистику заболевших.

Жителям области рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах и вакцинироваться.