Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 декабря: от COVID-19 умерли уже более 5 тысяч человек

Врачи по-прежнему борются за жизни без перерыва на отдых. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде с каждым днем немного улучшается ситуация с коронавирусом – прирост заболевших 12 декабря опустился ниже отметки в 400 случаев. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 398 жителей Волгоградской области. Это на 2 случая меньше, чем вчера. Накануне наш регион вернулся из максимального красного в оранжевый уровень опасности на сайте стопкоронавирус рф. О том, что эпидситуация в Волгограде стала лучше, заявила и вице-премьер Татьяна Голикова. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 декабря 2021 года.

Тем не менее, победу над вирусом пока отмечать рано. Выписывают с больничного пока меньше, чем госпитализируют. За последние сутки выздоровели 375 человек. К сожалению, пока сохраняется очень высокая смертность: всего за неделю с понедельника по воскресенье наш регион потерял 254 жителей, а с начала пандемии уже умерли 5011 человек. Сегодня в списке погибших - снова 37 волгоградцев.

На графиках видно, что пик заболеваемости пройден. Фото: стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области ежедневно более 19 тысяч человек делают прививки, мы уже близки к выполнению плана по иммунизации от коронавируса, что не влияет на ограничения и запреты. Накануне вышло новое обновление постановления губернатора. В нем прописали, что ПЦР тест для прохода в заведения общепита, учреждения культуры и прочие места, где он может заменить сертификат о вакцинации, теперь действует всего 48 часов. Сохраняется запрет на проведение корпоративов и участие родителей и приглашенных людей на елки в школах и детсадах.