В Волгоградской области внесли изменения в антикоронавирусные ограничения

Новая редакция постановления губернатора касается срока действия ПЦР-тестов Фото: Екатерина СИМОХИНА

11 декабря на официальном сайте администрации Волгоградской области была опубликована новая редакция постановления №179 губернатора по ограничениям по ковиду. В новой редакции документа нет большого числа новых карантинных мер. В нем значится лишь одно изменение, которое касается срока действия ПЦР-тестов на COVID-19 на территории Волгоградской области. Новая редакция была подписана вице-губернатором Евгением Харичкиным и вступила в силу с 11 декабря.

По новому постановлению губернатора срок действия результатов исследований на коронавирус составляет 48 часов, а не 72 часа, как это было ранее. Это изменение было внесено в соответствии с решением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой по сроку действия ПЦР-тестов из-за распространения штамма «омикрон».

Теперь работодатели в Волгоградской области не могут направлять в служебные командировки в другие регионы или страны своих сотрудников, у которых нет документов о вакцинации, о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до поездки. Продолжает действовать в регионе ограничение на выезд за пределы Волгоградской области работников, деятельность которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.

Также невакцинированных и непереболевших в течение полугода волгоградцев, у которых нет отрицательного ПЦР-теста на ковид, полученного в течение 48 часов, не пустят заниматься фитнес-залы, бассейны, аквапарки, на выставки в музеи, в кинотеатры, на концерты, в дома культуры. Еще свежий результат исследований на коронавирус, полученный в течение двух суток, нужен для посещения парикмахерских, СПА-салонов, салонов красоты, массажных салонов, саун, бани, кафе, ресторанов, столовых и других мест общепита.