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Здоровье11 декабря 2021 9:00

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 декабря: в регионе улучшилась санэпидситуация

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 декабря 2021 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 11 декабря

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 11 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшилась наравне с еще 12-ю регионами. Об этом накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Волгоградский регион перешел с максимального красного на оранжевый уровень эпидопасности согласно карте портала стопкоронавирус.рф. В области продолжается снижение прироста новых случаев коронавируса. 11 декабря COVID-19 подтвердился у 400 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию ковидом заболели 122 473 волгоградца. Пока не удается добиться снижения числа летальных исходов от вируса. В субботу в регионе зафиксировали 34 смерти от COVID-19. За все время жертвами пандемии стали 4 974 жителя Волгоградской области.

За минувшее сутки благополучно завершили борьбу с коронавирусом 638 волгоградцев, которые были выписаны из инфекционных госпиталей или закрыли домашние больничные. Всего от опасной болезни вылечились 109 374 жителя региона.

В Волгоградскую область регулярно поставляют партии вакцины от коронавируса. Накануне была очередная поставка, прививочные пункты пополнили свыше 28 тысяч комплектов препарата «Спутник V».

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