Семейный отдых в Санкт-Петербурге: окунуться в историю и познакомиться с современным искусством

Питер - город-сказка Фото: Эдуард Пальгунов

Санкт-Петербург может встретить не самой приятной погодой, дождь и серость сменяются сильными морозами. Но затмит ли все это ту красоту, которая есть в прекрасном городе? Конечно же, нет. Санкт-Петербург – это живой учебник истории, который может рассказать о разных эпохах страны. Головокружительные архитектурные сооружения, дворцы и памятники – это далеко не все, чем можно поразиться в городе на Неве. Ведь Питер не только исторический, он еще и современный. Город никого не оставит равнодушным.

Не подъезд, а парадная Фото: Эдуард Пальгунов

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Каждый метр в центре Санкт-Петербурга пропитан историей, можно часами ходить и наслаждаться великолепной архитектурой. Один дворец сменяется другим, а какие в городе доходные дома! В Питере обязательно нужно побывать на площади Искусств, на которой находится столько интересных мест, что за один день их вряд ли удастся посетить. Это музей в бывшем доме примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой, музей-квартира художника Исаака Бродского, Этнографический музей и, конечно же, Русский музей.

Русский музей - главная сокровищница отечественного искусства Фото: Эдуард Пальгунов

Главное здание Русского музея – это Михайловский дворец, который был построен по приказу Павла I для своего младшего сына Михаила Павловича, которому не было суждено занять трон. После кончины Михаила Павловича Александр III решил основать во дворце музей, собрав большую коллекцию российской культуры. Сейчас у учреждения есть несколько зданий, и даже их всех не хватит, чтобы выставить все имеющиеся картины. Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, начиная с XIII века. В нем представлены старинный иконы, а также известнейшие работы великих художников. Например, «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи Брюллова», «Лунная ночь на Днепре» Куинджи и многие-многие другие, всех пересчитать невозможно. Также посетители смогут воочию увидеть маску Петра Великого, которая удивит тем, что лицо у первого императора было немного не таким, как его представляют на различных портретах и памятниках.

Работы великих русских художников не оставят равнодушным никого своим мастерством Фото: Эдуард Пальгунов

С искусством можно познакомиться не только в Русском музее, конечно же, есть и другие известнейшие места. Это и «Эрмитаж», и «Манеж». В последнем, кстати, сейчас проходит выставка «Покой и радость». Она представляет собой произведения более сотни русских художников, они объединены общей темой – показать традиции России прошлого без социальных и политических проблем. Уже при входе в выставочный зал «Манеж» посетителей на покой и радость настраивает звучащий саундтрек выставки, который создал композитор и пианист Антон Батагов.

ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО К СОВРЕМЕННОМУ

Санкт-Петербург богат не только музейными комплексами, рассказывающими об эпохах прошлого. В городе можно познакомиться с современным искусством, которое впечатлит способами подачи. Ведь это не просто скульптуры или картины, а целые композиции с сочетанием живописи и современных технологий. Так в музее «Эрарта» работы современных художников дополнены видеоартом, сайнс-артом и другими новыми видами искусства, которые можно не просто посмотреть, а также услышать и потрогать. Это стык науки и искусства. Сложные фигуры из металла, пластика и даже мусора, которые отнюдь не лишены эстетики и смысла. Некоторые объекты начинают даже издавать звуки, если вы дотронетесь до них пальцем. «Эрарта» - самый крупный частный музей современного искусства в России, собрание насчитывает 2800 единиц, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляции.

Музей "Эрарта" удивит переплетением искусства и науки Фото: Эдуард Пальгунов

Не меньше удивит музей «Артмуза» на Васильевском острове. 4-этажный комплекс позволяет гостям познакомиться с современной культурой Петербурга и всей России. Художники из разных уголков страны выставляют в музее свои работы, с которыми посетителями могут познакомиться абсолютно бесплатно. А если повезет, то и вовсе можно пообщаться с авторами. Вход в «Артмузу» свободный. При этом в здании не только всевозможные выставки современного искусства, но также мастерские, художественные школы, студии и даже театр.

Современные картины, представленные в "Артмузе", заставляют задуматься о нашем времени Фото: Эдуард Пальгунов

НЕЛЬЗЯ НЕ ПОСЕТИТЬ ЦАРСКОЕ СЕЛО

Приехав в отпуск в Санкт-Петербург, нельзя не совершить поездку на 30 километров от города в Пушкин. Ведь именно там располагается грандиозное Царское Село. При въезде в него вас встретит памятник Александру Сергеевичу, если присмотреться к нему, то можно увидеть следы от пуль. Не удивляйтесь, в годы Великой Отечественной войны фашисты упражнялись в стрельбе, целясь по памятнику Пушкина. А весь комплекс, в том числе Большой Екатерининский дворец, был заминирован и серьезно разрушен. Строения были восстановлены, ведь такая красота просто не может стоять в разрухе, при этом реставрация некоторых залов идет до сих пор. Большой Екатерининский дворец простирается на 325 метров, в каждом зале невероятно дорогое убранство. Бывший императорский дворец, который был летней резиденцией Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, был заложен при руководстве немецкого архитектора Браунштейном. Затем он перестраивался, автором проекта был знаменитый Растрелли.

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе поражает масштабами Фото: Эдуард Пальгунов

Сейчас Большой Екатерининский дворец переносит посетителей в эпоху XVIII века, реставраторам удалось вернуть первоначальный вид комнат и залов без утраты лоска. В них не только представлены интерьеры царских времен, а также есть одежда и другие личные вещи правителей государства. Конечно же, изюминкой являются Большой зал с шедевральным плафоном «Триумф России» кисти Джузеппе Валериани и восстановленная в течение 25-ти лет Янтарная комната. Передать всю красоту Царского села просто невозможно, это надо видеть.

Большой зал с шедевральным плафоном «Триумф России» Фото: Эдуард Пальгунов

ХОДИЛИ В МАРИИНКУ?

Мариинский театр, который известен на весь мир, представляет огромный репертуар оперы и балета. «Травиата», «Богема», «Силфида», «Щелкунчик», «Садко» и, конечно же, «Лебединое озеро» - это далеко не все знаменитые постановки с многолетней историей, которые показывают зрителю. В «Мариинском театре» потрясающие актеры, великолепный оркестр и удивительная архитектура зала и всего здания, которое было открыто в середине XIX века. Посетив «Мариинку», вы точно узнаете, что такое настоящие опера и балет.

Мариинский театр впечатляет своей красотой Фото: Эдуард Пальгунов

О всех местах, которые необходимо посетить гостям города на Неве, можно узнать на официальном туристическом портале Санкт-Петербурга.