Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 декабря: суточный прирост заболевших менее 400 не становится

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 10 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние недели в Волгоградской области наметилось снижение заболеваемости коронавирусом, число новых случаев далеко от пиковых значений. Тем не менее, суточный прирост пока не опустился ниже отметки в 400 заразившихся. 10 декабря в Волгоградской области COVID-19 выявили у 404 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Снова в регионе высокие цифры по смертям, за сутки от ковида скончались 38 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 декабря 2021 года.

Коронавирус в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию коронавирусом заболели 122 073 жителя региона. Смертельным вирус стал для 4 940 человек. 10 декабря в Волгоградской области выздоровели от ковида 624 пациента. За все время распространения COVID-19 победили его 108 736 волгоградцев.

В России в пятницу выявили 30 873 случая коронавируса в 85 регионах, было зафиксировано 1 176 летальных исходов.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области заканчивается срок для прохождения обязательной вакцинации от ковида. Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева подписала постановление, согласно которому работники определенных сфер и люди страше 60-ти лет обязаны пройти иммунизацию от коронавируса. 10 декабря – последний день, когда попадающие под обязательную вакцинацию волгоградцы должны привиться вторым компонентом антиковидного препарата.